В кинотеатрах сократили показы фильма 'БожеВільні' на фоне скандала с актером-предателем: звезды и дистрибьютор отреагировали

В украинских кинотеатрах сократили показ исторической драмы режиссера Дениса Тарасова "БожеВільні", где одну из ролей сыграл актер-предатель Роман Якимчук. На восьмой день показа ленты о карательной психиатрии в Советском Союзе некоторые кинотеатры начали переносить сеансы на раннее время, а другие не демонстрируют фильм на выходных.

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О такой неприятной тенденции рассказала звезда картины Ирма Витовская-Ванца и режиссер проекта в эфире "Радіо Культура". По словам Тарасова, в небольших кинотеатрах фильм уже сняли с проката.

"Сейчас на 60% уменьшилось количество залов и начали ставить нас на очень неудобное время – где-то 10-11 утра. Как правило, люди ходят после работы или если это выходные. Даже большие кинотеатры снимают показы", – отметил режиссер.

Со своей стороны актриса Ирма Витовская-Ванца, сыгравшая в проекте "БожеВільні" одну из ключевых ролей, призвала продолжать показ исторической драмы. Она отметила, что не связывает сокращение сеансов с появлением в фильме Романа Якимчука, который еще до начала войны выехал в РФ и снимается в фильмах с пропагандистами.

"Понятно, что для нас это неприятная история, но мы не отвечаем за людей, не подписываем документы о таких обязательствах и не можем такого предусмотреть", – отметила знаменитость.

Не обошел вниманием неприятную тенденцию и дистрибьютор кинокартины FILM.ua. В комментарии для "Суспільне Культура" представители компании отметили, что причиной смещения фильма на неудачное время стала исключительно коммерция.

"К сожалению, украинский зритель в своей массе продолжает отдавать предпочтение иностранному высокобюджетному контенту, от чего страдает посещаемость, а следовательно, и количество сеансов украинских лент. Конкурентное поле колоссальное – только в ноябре на широкие экраны выходит 7 украинских фильмов, с одновременным выходом мейджорских релизов. Жаль, что коллеги по цеху до сих пор не понимают такое понятие, как "емкость рынка", и ставят украинские релизы в притык к тем, которые уже заявлены – это вредит всем и кино не успевает нормально поработать и разогнаться", – объяснили в FILM. ua.

Напомним, что в широкий прокат отечественный фильм вышел 31 октября. В актерский состав фильма вошли Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко, Павел Костицын и Роман Якимчук. Участие последнего артиста в ленте вызвало скандал в сети.

Журналистка Алина Доротюк в своих соцсетях выразила возмущение присутствием в украинской ленте актера, покинувшего Родину и участвующего в российских лентах с пропагандистами. Блогер отметила: "Всегда есть морально-нравственный вопрос лиц предателей в сериалах и кино. Тем более такого масштаба. Вырезать этого персонажа действительно вряд ли было возможно: одна из решающих сцен фильма именно с его участием. А вот почему не пересняли эти сцены – это уже вопрос. Но факт остается фактом".

Отреагировала на возмущение пользователей сети звезда фильма Ирма Витовская-Ванца. Знаменитость отметила, что поступок одного человека не должен уничтожать работу и старания всего коллектива.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Film.ua объяснили, почему сцены с Романом Якимчуком нельзя переснять или вырезать.

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