Из фильма 'БожеВільні' не вырезали украинского актера, который уехал в Россию и публично поддерживает войну: разгорелся скандал

31 октября в широкий прокат вышел украинский фильм "БожеВільні". В актерский состав ленты, раскрывающей ужасное изобретение советской власти – "карательную психиатрию", вошли Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко, Павел Костицын и выехавший в Россию Роман Якимчук. Сцены с изменником не вырезали из проекта.

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Журналистка Алина Доротюк в своем Telegram-канале поделилась, что артист покинул Украину еще до начала полномасштабной войны. Сейчас он строит карьеру в стране-агрессоре и принимает участие в фильмах вместе с российскими артистами, активно поддерживающими кровавый режим Кремля.

Как сообщила блоггер, процесс съемки исторической драмы режиссера Дениса Тарасова завершился еще до того, как Роман Якимчук переехал в Москву. Однако Алину Доротюк возмутило, что лицо изменника не вырезали из ленты.

"Учитывая, что съемки "БожеВільних" закончились еще до того, как Якимчук уехал, его отдали в постпродакшн. Но! Всегда есть морально-нравственный вопрос лиц предателей в сериалах и кино. Тем более такого масштаба. Вырезать этого персонажа действительно вряд ли было возможно: одна из решающих сцен фильма именно с его участием. А вот почему не пересняли эти сцены – это уже вопрос. Но факт остается фактом", – написала журналистка.

Инцидент прокомментировала и коллега Якимчука по фильму – Ирма Витовская. Заслуженная артистка Украины отметила: поступок артиста был для всех неожиданностью, однако его решение не должно перечеркнуть работу других звезд.

"Этот актер уехал после производства фильма, для всех это было уже тем, на что кино не влияет. Его роль не эпизод для истории, но и не основная. Но спайка есть. Локации, где снимали, нет. Дальше не вижу смысла обсуждать детали для производственного понимания. Поехал в 2021. Поступок одного не дает права уничтожить работу других. Вы чего добиваетесь? Тогда давайте много лент пересмотрим, потому что сдриснули из страны", – высказалась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что как в Киеве прошла звездная премьера фильма-сенсации "БожеВільні".

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