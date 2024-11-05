В Film.ua оправдались из-за актера-изменника в фильме 'БожеВільні': почему сцены с Романом Якимчуком нельзя переснять или вырезать

31 октября в Украине состоялась премьера исторической драмы режиссера Дениса Тарасова "БожеВільні", где принял участие актер Роман Якимчук, за несколько лет до начала полномасштабной войны уехавший в Россию. В кинокомпании Film.ua оправдались из-за предателя, отметив, что сцены с ним было невозможно убрать.

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В комментарии для Суспільне Культура представители организации сказали, что сейчас никто из создателей проекта не поддерживает связь с Якимчуком. Они добавили: из-за поступка одного человека не должна обесцениваться работа всего творческого коллектива.

В Film.ua объяснили, что переснять или полностью вырезать сцены с Романом Якимчуком было невозможно без потери качества и содержания исторической драмы. По словам представителей кинокомпании, локаций, где создавали фильм, больше не существует, да и собрать снова весь актерский состав не удастся.

"На наш взгляд, здесь важнее вопрос, о чем фильм "БожеВільні" и какие месседжи он несет. Наш фильм пропагандирует свободу и вдохновляет сопротивляться врагу, несмотря на трудности, которые являются достаточно ценным в наше время ресурсом", – отметили в организации.

Кроме того, в Film.ua акцентировали внимание на том, что сегодня некоторые звезды фильма, например Константин Темляк, защищают Украину в рядах ВСУ. Другие артисты постоянно помогают защитникам, поэтому поступок Якимчука не должен влиять на их труд.

"Мы решили не правильным и не справедливым перечеркнуть их вклад и работу над проектом из-за этого персонажа. Поэтому фильм вышел в прокат именно в такой версии и монтаже, и продолжает собирать залы и положительные отзывы зрителей", – добавили в компании.

Лента "БожеВільні" раскрывает ужасное изобретение советской власти – "карательную психиатрию". В актерский состав, кроме предателя, вошли Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко и Павел Костицын.

Напомним, ранее журналистка Алина Доротюк выразила негодование по поводу появления актера-изменника в украинской кинокартине. В своих социальных сетях блоггер отметила, что Роман Якимчук покинул Родину еще до начала полномасштабной войны. Сейчас он строит карьеру в стране-агрессоре и принимает участие в фильмах вместе с российскими артистами, активно поддерживающими кровавый режим Кремля.

"Учитывая, что съемки "БожеВільних" закончились еще до того, как Якимчук уехал, его отдали в постпродакшн. Но! Всегда есть морально-нравственный вопрос лиц предателей в сериалах и кино. Тем более такого масштаба. Вырезать этого персонажа действительно вряд ли было возможно: одна из решающих сцен фильма именно с его участием. А вот почему не пересняли эти сцены – это уже вопрос. Но факт остается фактом", – написала журналистка.

Тогда инцидент прокомментировала коллега артиста по фильму – Ирма Витовская. Звезда отечественной индустрии кино отметила: "Поехал в 2021. Поступок одного не дает права уничтожить работу других. Вы чего добиваетесь? Тогда давайте много лент пересмотрим, потому что вздремнули из страны".

Ранее OBOZ.UA рассказал, как в Киеве прошла звездная премьера фильма-сенсации "БожеВільні".

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