В советской "Кавказской пленнице" нашли плагиат на французскую комедию. Фото-сравнение

В советском фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1967) нашли плагиат французской киноленты "Скутер" (Le triporteur, 1957). Последняя работа не получила широкой популярности даже на родине, однако в ней заметны сюжеты, персонажи и даже визуальные и аудио-элементы, которые потом повторил режиссер Леонид Гайдай.

На одинаковые мотивы и приемы в фильмах обратил внимание российский режиссер Сергей Турулин. Он посмотрел киноленты и сравнил их сюжеты, заявив, что обе комедии невероятно похожи между собой. Своими наблюдениями Турулин поделился в личном Twitter-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Режиссер обратил внимание на то, что французский "Скутер" появился на 10 лет раньше, чем "Пленница". Он признался, что был поражен, "как Гайдай слизал оттуда все".

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Даже главные герои – чудаковатый парень в очках и красавица в красном платье – есть и в том, и в том фильме.

"Из французского фильма взяты все эти звуковые штучки: чпоки, вжики, ускоренная съемка, обратная съемка, полеты и падения. Гримасы, жестикуляция. Погоня тоже есть и на такой же машине! Палатки, овощи, фрукты и танцы!" – написал Турулин.

Он указал на то, что обе комедии построены на конфликте главных героев и их противников. Характеры персонажей-антагонистов раскрыты теми же приемами: например, сценами, как они едят.

В "Кавказкой пленнице", как и в "Скутере", есть медицинская история, сцены, как герой напивается, как персонажи встречаются с животными и как попадают в дурацкие положения.

"И конечно – в конце он супер-герой. И счастливая пара возвращается домой вместе", – добавил режиссер.

Отметим, что многие комментаторы попытались защитить Гайдая, отметив, что его комедия получилась удачной и смогла полюбиться зрителям.

Художественный фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" снимался в 1966 году в павильонах "Мосфильма", а также в Крыму, на Кавказе и в Абхазии. Заявляется, что сценарий написали Яков Костюковский и Морис Слободской при участии режиссера Гайдая.

Как писал OBOZREVATEL, недавно создатели российского фильма "Елки 8" попали в громкий международный скандал из-за плагиата. Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал обвинил их в использовании его открытки 2015 года для постера кинокартины. Россияне ответили, что съемочная группа якобы не знала о задумке дизайнеров.