В феврале 2022-го в украинских кинотеатрах покажут мультфильм 'Кролецип и Хомяк Тьмы': трейлер

В феврале 2022-го в украинских кинотеатрах выходит новая комедийная приключенческая анимация от студий nWave и Sony International "Кролецип и Хомяк Тьмы" режиссера Бена Стассена.

Мультфильм создан на основе комикса. "Кролецип и Хомяк Тьмы" выйдет на большие экраны в Украине 24 февраля 2022 года.

Сюжет

Действие фильма разворачивается в пышном фантастическом мире, полном опасностей и приключений. Король Петер - известный заяц-авантюрист - усыновил необычного мальчишку - Кролецыпа. Юный принц умен, находчив, обаятелен и очень, ну очень неуклюж, что не мешает ему бредить о настоящих приключениях. Когда величайший злодей Королевства - родной брат Петера сбегает из тюрьмы и угрожает свергнуть авантюрного Короля, Кролецып отправляется в эпическую гонку со временем вместе с Эйбом - саркастичной черепахой, который уверен, что видел уже решительно все, и безрассудной эксперткой по боевым искусствам Мэг. Все ради поиска главного артефакта - Хомяка Тьмы.

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Прославленный режиссер Бен Стассен, снявший анимационные блокбастеры о приключениях “Бигфутов“, “Королевского Корги”, “Робинзона Крузо” взялся за настоящий проект мечты: “Приключенческое кино в духе “Индианы Джонса” и анимация для меня два самых магических вида кино. Когда я думаю о киномагии - я думаю именно об этом. Поэтому для меня всегда было крайне важным снять именно приключенческий мультфильм со всеми его яркими моментами - становление героя, формирование команды, загадками, тайнами, опасными местами и множеством, множеством приключений и юмора”.

История необычного героя Кролецыпа началась еще в 2006-м году, когда в издательстве Dark Horse Comics вышел комикс про приключения одноименного героя и его спутников. Комикс, рассчитанный на детей, но интересный и взрослым, был по-настоящему насыщен сюжетно. Через пару лет студия Sony была готова вдохнуть вторую жизнь в визуальную концепцию франшизы и снять полнометражный мультфильм, но из-за проблем с правами на оригинальный комикс проект был отложен. В конце 2019-го о фильме вновь заговорили и в начале 2021-го стало известно, анимация появится в кино в начале 2022-го года.