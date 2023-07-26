В Бразилии две женщины подрались после просмотра фильма 'Барби' из-за ребенка: схватка попала на видео, которое быстро удалили

Две женщины подрались после просмотра фильма "Барби" в одном из бразильских кинотеатров. Разъяренная зрительница так сильно толкнула оппонентку, что та улетела на стулья, а позже бросилась на нападающую.

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Схватка попала на видео, которое загрузили в TikTok, откуда ролик быстро исчез. Вероятно, платформа расценила его как слишком жестокий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что на лестнице к одной из фанаток "Барби" подошла другая женщина, которая их криками швырнула ее на стулья.

Как утверждается, пострадавшую обвинили в некультурном поведении в кинотеатре – она якобы позволила своему ребенку смотреть YouTube на полной громкости, что мешало другим зрителям.

Любопытно, что женщин разделяли только перила в зале, в то время как окружающие неактивно пытались остановить их. Когда упавшей матери удалось встать, она бросилась на нападающую с чем-то в руках.

Они обменялись несколькими ударами и обоюдными оскорблениями на глазах у других посетителей кинотеатра. Слышно, что авторы видео даже рассмеялись.

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