Уже не узнать! Как выглядят дети 'Отчаянных домохозяек' и что известно об их судьбе. Фото тогда и сейчас

Культовый сериал "Отчаянные домохозяйки" в своем время имел огромную аудиторию. Лучшие экранные подружки Бри, Габи, Сьюзан и Линетт приковали к себе взгляды миллионов зрителей. Большинство героев проекта даже сейчас на слуху, чего не скажешь об их экранных детях. Кстати, первый сезон сериала вышел в октябре 2004 года, а последний (восьмой) – в сентябре 2012.

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OBOZREVATEL хочет показать, как за все это время изменились дети главных героинь Габи и Сьюзан. Мы также расскажем, чем они сейчас занимаются и все ли связали свою жизнь с кинематографом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Экранные дети Сьюзан Майер-Дельфино

Джули

Старшую дочь Сьюзан (Тери Хэтчер) сыграла американская актриса Андреа Боуэн. Артистка начала свою карьеру в возрасте шести лет: она играла в постановках на Бродвее. Знаменитость по-прежнему снимается в кинолентах, хоть главным хитом среди ее работ была именно роль в "Отчаянных домохозяйках". Сейчас Андреа 33 года. Девушка ведет скрытный образ жизни и редко рассказывает о своих романах.

Эм-Джей

Эм-Джея исполнил юный актер Мейсон Вэйл Коттон. Милый малыш покорил телезрителей, но вот сниматься в фильмах ему не понравилось. После культового сериала он принял участие в еще одном проект и все же решил закончить свою карьеру. Сейчас артисту 21 год. О его жизни также мало что известно.

Экранные дети Габриэль

Хуанита

Американская актриса Медисон Де Ла Гарза сыграла старшую дочь Габи и Карлоса Солиса. Сейчас красавице 21 год и она изменилась до неузнаваемости. Также Медисон снялась в ситкоме 2014 года, под названием "Очень плохая училка". К слову, девушка увлеклась блогерством, в Instagram на нее подписаны 500 тысяч фолловеров.

Селия

Младшую дочь Габриэль исполнила Даниэлла Бальтодано. Девушка недавно окончила школу, но, по всей видимости, актрисой быть не стремится. 30 ноября прошлого года ей исполнилось 18 лет. Она не ведет социальные сети.

Грейс

Сесилия Балагот воплотилась в роль дочери Габриэль, которую перепутали в роддоме. Ей 22 года и она продолжает успешно строить кинематографическую карьеру. Вот только Балагот отказалась быть девушкой и сегодня просит обращаться к ней, используя местоимение "он".

OBOZREVATEL недавно показал актрис, которые с годами стали только красивее. Чтобы посмотреть, как в начале карьеры выглядела Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Виктория Бекхэм и Холли Берри – переходите по ссылке.

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