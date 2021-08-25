Самые ожидаемые фильмы осени 2021: что покажут в кинотеатрах Украины

По сюжету, новые герои во вселенной MARVEL. Они представители бессмертной расы, тайно живущие на земле, которые защищают людей. Пять миллионов лет назад Землю посетили инопланетные существа Целестиалы, которые создали Вечных и Девиантов, между которыми вражда.