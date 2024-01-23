Украинский фильм '20 дней в Мариуполе' номинировали на 'Оскар'

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова официально стал номинантом на престижную премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Он будет соревноваться с 4 другими картинами за заветную статуэтку.

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Академия кинематографических искусств и наук выделила ленту об украинском городе-герое, ныне оккупированном россиянами, среди десятков других киноработ. Об этом стало известно во время трансляции на YouTube, которую вели из Калифорнии.

Документальная лента о первых неделях жизни в Мариуполе после полномасштабного вторжения была представлена сразу в двух номинациях – "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший полный международный метр".

"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Лента рассказывает о начале полномасштабной войны – бомбардировке жилых домов и роддома, постоянных обстрелах, а также о том, как обычные мариупольцы выживали в бесчеловечных условиях. "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова стал самым кассовым документальным фильмом в Украине.

Также в этой категории оказались фильмы: "Боби Уайн: Народный президент", "Вечная память", "4 дочери" и "Убить тигра".

Как писал OBOZ.UA, были названы номинанты и в других категориях. Больше о них – читайте по ссылке.