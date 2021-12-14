Уилл Смит и Кристен Стюарт: The New York Times показал лучших актеров 2021 года

В рамках подведения итогов года американская газета The New York Times опубликовала список лучших актеров 2021 года по версии издания. На черно-белые снимки попали Уилл Смит и Кристен Стюарт, также к ним присоединились британец Бенедикт Камбербэтч и оскароносный Хоакин Феникс.

Всего в список "лучших" попало 13 кинозвезд. Они позировали перед объективом известного фотографа Рувена Афанадора. Эксцентричные кадры газета опубликовала на своем сайте.

Кристен Стюарт. Фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

В новой исторической драме звезда "Сумерек" сыграла знаменитою принцессу Уэльскую. "Королева людских сердец" в исполнении Стюарт, по мнению издания, получилась "бесконечно загадочной".

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Уилл Смит. Фильм "Король Ричард"

В биографической киноленте, основанной на реальных событиях, любимчик миллионов сыграл тренера Ричарда Уильямса, отца будущих олимпийских чемпионок Венеры и Серены. The New York Times пишет, что актер использовал в фильме сущность своего Уилла Смита – свое обаяние, драйв, интеллект и хитрость.

Рут Негга. Фильм "Прохождение"

Черно-белая драматическая картина 2021 года, написанная, спродюсированная и снята Ребеккой Холл в ее полнометражном режиссерском дебюте. Рут передала через свою героиню сложность выбора и невозможность найти простой ответ.

Габи Хоффман. Фильм "Давай давай"

Зритель видит в героине Хоффман терпеливую заботу о психически больном супруге, иногда раздражающуюся мать не по годам развитого 9-летнего ребенка, учителя, ученого и писателя.

Хидэтоси Нисидзима. Фильм "Сядь за руль моей машины"

Главный герой в исполнении японского актера узнает об измене своей жены незадолго до ее смерти, и большую часть фильма он практически парализован горем и предательством. По крайней мере, так кажется.

Дензел Вашингтон. Фильм "Макбет"

Дензел Вашингтон и Шекспир – очевидный рецепт величия: лучший актер нашего времени играет писателя (как сказал Бен Джонсон) "на все времена". Но в подходе Вашингтона к "Макбету" нет ничего очевидного. Он показывает верного солдата и мужа, чья определяющая эмоция поначалу кажется усталостью.

Хоакин Феникс. Фильм "Давай Давай"

Гениально сыгравший Джокера Феникс, кажется, снова хочет забрать золотую статуэтку себе. Он всегда умел и умеет проникать в разум и тело персонажа вплоть до мельчайших жестов. Здесь, играя умеренно испорченного радиожурналиста, заботящегося о своем молодом племяннике, он постоянно что-то бормочет и ходит с опущенными плечами.

Тесса Томпсон. Фильм "Прохождение"

Актриса передала через глаза и особенную внешность эмоции своей героини и завоевала внимание зрителя.

Бо Бернэм. Фильм "Дома"

Сатирично, смело и местами непонятно, но завораживающе и несомненно гениально.

Габриэль и Джозефин Санс. Фильм "Маленькая мама"

Неожиданно, но заслуженно в список попали эти две маленькие француженки. Восьмилетняя Нелли в исполнении Габриэль вместе с родителями приезжает в загородный дом, и в лесу встречает свою ровесницу. Ее зовут Марион – так же, как маму главной героини.

Бенедикт Камбербэтч. Фильм "Власть пса"

Любимый миллионами фанатов Шерлок в 2021 году примерил необычное амплуа, сыграв в жестоком вестерне.

Катя Паскариу. Фильм "Неудачный трах или безумное порно"

Эми, в исполнении Паскариу, – школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так легко сдаваться.

Онор Суинтон-Бирн. "Сувенир: Часть 2"

Фильм еще не вышел на большие экраны, но благодаря 24-летней британской актрисе обещает быть эмоциональным и интересным.

Ранее OBOZREVATEL писал, что номинантов на премию американской киноакадемии "Оскар", которая в 2022 году будет вручаться 94-й раз, ми узнаем 8 февраля. А вот имена победителей станут известны позже – 27 марта. Однако аналитики букмекерских контор уже делают свои ставки на потенциальных обладателей золотой статуэтки. Всех претендентов можно узнать в нашем материале.