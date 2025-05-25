'Ты – космос': ForeFilms представил официальный трейлер долгожданного украинского фильма

Лента Павла Острикова "Ты – космос" наконец выходит в украинский прокат. Украинский зритель сможет увидеть ленту на больших экранах с 20 ноября 2025 года.

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Кинопродакш ForeFilms представил официальный трейлер фильма, который уже успел захватить внимание мировых кинокритиков и завоевать сердца иностранных зрителей.

Об этом сообщила пресс-служба ForeFilms.

В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После неожиданного взрыва Земли, обломки которой уничтожают все вокруг, Андрей остается последним человеком во Вселенной. Но вдруг на связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи.

"Ты - космос" - это одна из самых амбициозных лент современного украинского кино. Для фильма построили пять жилых модулей, разработали концепты космического корабля и его интерьера, а также создали полноценного робота.

Все это для того, чтобы украинский зритель смог на большом экране пережить все эмоции и ощущения вместе с главным героем – Андрюхой, которого блестяще сыграл Владимир Кравчук (сегодня он служит в Вооруженных Силах Украины – прим.). Ленте добавляют красок и живости диалоги героя с роботом Максом, которого озвучил Леонид Попадько (также военнослужащий ВСУ – прим.)

"Я начал работать над фильмом "Ты – космос" еще в 2015 году, даже не представляя, куда приведет меня эта история. За все эти годы она стала для меня всей жизнью. Сейчас я чувствую только радость, что наконец эта история о последней любви во Вселенной встретится со зрителем", - рассказал режиссер и сценарист Павел Остриков.

В мировом кинопрокате лента дебютировала 7 сентября 2024 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. После этого "Ты – космос" получил главные награды на научно-фантастических фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже и Бостоне.

Международные СМИ и зрители также тепло отзываются об украинском фильме о космосе.

"Фильм, дебютировавший в секции Discovery в Торонто и уже побывавший на Fantastic Fest, однозначно станет фестивальным любимцем благодаря своей необычной концепции, но именно блестящие диалоги и нестандартный подход к режиссуре обеспечат ему место в сердцах киноманов и за пределами фестивальных экранов", – Variety.

"Сюжет держит до последнего – именно тогда, когда тебе кажется, что уже все понятно, он блестяще переворачивает все ожидания. Это идеальный баланс смеха и эмоций, с моментами, которые по-настоящему трогают", – поделился собственными впечатлениями о ленте один из пользователей на IMdb.