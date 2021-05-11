Церемонию 'Золотой глобус' отменили на фоне бойкота звезд, Том Круз даже вернул награды

Церемония проведения вручения премии "Золотой глобус", которая является второй по престижности после "Оскара", фактически отменена после того, как телеканал NBC отказался ее транслировать.

Это произошло на фоне массового бойкота со стороны голливудских звезд и крупнейших компаний, которые потребовали от организаторов больше инклюзивности и разнообразия. Скандал начался еще в феврале, когда журналисты узнали, что среди 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премии, нет ни одного темнокожего.

"NBC не будет транслировать "Золотой глобус" 2022 года", – приводит The Hollywood Reporter заявление телеканала, который традиционно показывал мероприятие.

В нем говорится, что масштабные изменения в HFPA потребуют много времени, поэтому, если организаторы выполнят свой план, телеканал согласиться транслировать премию в январе 2023 года.

Организаторам "Золотого глобуса" давали время до начала мая внести существенные изменения, и они пообещали уже в этом году принять в свои ряды не менее 20 новых членов "с особым вниманием в пользу темнокожих". Однако многих не устроили "изменения для галочки".

Так, от участия отказались Netflix, Amazon и Warner Bros.

Среди голливудских звезд такое же решение приняли Скарлетт Йохансон, Марк Руффало и Том Круз.

Йохансон раскритиковала не только рассовый, но и гендерный состав HFPA.

"Если внутри HFPA не примут фундаментальную реформу, то, мне кажется, нам нужно отречься от этой организации и сосредоточиться на силе и важности единства в наших профсоюзах и отрасли в целом", – приводит ее слова Entertainment Weekly.

Руффало у себя в Twitter опубликовал текст, в котором говорится о необходимости исправить ошибки.

"Честно говоря, как недавний обладатель "Золотого глобуса" я не могу гордиться или радоваться тому, что получил эту награду", – пояснил он.

В то же время Круз и вовсе, как пишет Variety, вернул награды, полученные за роли в фильмах "Джерри Магуайер", "Рожденный 4 июля", "Магнолия".