Топ-5 захватывающих сериалов, которые хочется смотреть без остановки

Сериалов, которые поглощают все внимание, и под которые даже не хочется чем-то похрустеть от скуки, на самом деле очень мало. Их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки: "Игра престолов", "Во все тяжкие", "Друзья".

Но что делать, если эти легендарные шоу уже засмотрены до дыр и хочется чего-то нового, но не менее интересного? OBOZREVATEL решил помочь зрителям и собрал небольшую подборку сериалов, которые обычно смотрят запоем.

1. Бумажный дом (La casa de papel, 2017-…)

Это именно тот сериал, от которого трудно оторваться. В каждой серии жизнь главных героев оказывается на волоске от смерти, а напряжение только растет с каждым сезоном. По сюжету, команда преступников, которым уже нечего терять, во главе с таинственным Профессором решила провернуть крупнейшее ограбление в истории. Их целью стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде. Восемь человек захватили здание, взяв в плен 67 заложников, и начали печатать миллионы евро в день. Но "идеальных планов" не бывает, и героям придется столкнуться с препятствиями, о которых они даже не догадывались.

2. Очень странные дела (Stranger Things, 2016-…)

Этот фантастический сериал захватит зрителя чередой загадочных происшествий, которые случаются один за другим в маленьком городке штата Индиана в 1983 году. После пропажи нескольких детей недалеко от таинственной лаборатории, четверо подростков решили начать свое расследование. Очень скоро герои начинают подозревать, что в городе происходит что-то странное.

3. Побег (Prison Break, 2005-2009)

Невезучего парня Линкольна Барроуза приговорили к смертной казни за убийство вице-президента крупной компании, которое он не совершал. Младший брат осужденного, Майкл Скофилд решил намеренно попасть в тюрьму, чтобы вытащить оттуда брата. Он сделал специальное тату на теле с шифровкой плана здания и спланировал идеальный побег.

4. Сотня (The Hundred, 2014-2020)

Действие остросюжетного фантастического телесериала "Сотня" разворачивается в далеком будущем, после того, как на Земле произошла глобальная ядерная катастрофа. Человечество смогло спастись, перебравшись на космические станции, однако перенаселение привело к серьезным проблемам. Потому было решено отправить на Землю разведывательную экспедицию из сотни несовершеннолетних заключенных.

5. Это мы (This Is Us, 2016-…)

Этот сериал понравится всем, кто устал от фантастики, криминальных историй и запутанных сюжетов. Каждая серия повествует о простой и одновременно очень сложной человеческой жизни, о выборе, отношениях и проблемах, с которыми сталкиваются все. На примере главных героев, родителей и их детей, показывается счастье во всем его многообразии. Некоторые поклонники "Это мы" отмечают, что порой некоторые серии заменяют сеанс с психологом и помогают разобраться в себе.

