Топ-5 новых фильмов 2021 года, которые уже можно посмотреть в интернете

Из-за ужесточения карантина в стране не все могут пойти в кинотеатр, чтобы посмотреть новый фильм на большом экране.

А за последние пару месяцев стоящих новинок вышло немало, и многие из них появились в интернете. OBOZREVATEL собрал лучшие кинокартины разных жанров, которые точно порадуют киноманов.

1. "Мелочи"

Рейтинг IMDb – 6,3

Актеры: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек, Натали Моралес

Криминальный триллер "Мелочи" будет держать зрителей в напряжении с первой и до последней минуты. Действие происходит в Лос-Анджелесе. Заместитель шерифа Керн Джо Дикон (Рами Малек) пытается поймать опасного серийного убийцу, который не оставляет следов. Нужно заострять внимание на каждой мелочи, ведь именно они – те крупицы, по которым можно вычислить преступника.

2. "Поездка в Америку 2"

Рейтинг IMDb – 5,4

Актеры: Эдди Мерфи, Джеймс Эрл Джонс, Шари Хэдли, Арсенио Холл

Режиссеры решили повторить успех культовой комедии с Эдди Мерфи и сняли вторую часть "Поездки в Америку" спустя более 30 лет. По сюжету, принц Аким становится королем африканской страны Замунды после смерти отца. Теперь ему нужно отыскать наследника мужского пола, а для этого нужно вернуться в Америку, в тот самый город, где он искал любовь десятки лет назад.

3. "Перспективная девушка"

Рейтинг IMDb – 7,5

Актеры: Кэри Маллиган, Лаверн Кокс, Адам Броди, Потому Бернем

Эта кинокартина номинирована на Оскар и обязательна к просмотру всем без исключения. В центре сюжета – Кассандра Томас (Кэри Маллиган), которая в прошлом мечтала о карьере медика, а сейчас работает в кофейне. Планы девушки пошли под откос, когда ее лучшую подругу жестоко изнасиловали парни из университета. С тех пор Кэсси притворяется пьяной и мстит всем мужчинам, которые знакомятся с ней в барах.

4. "Аферистка"

Рейтинг IMDb – 6,6

Актеры: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес, Крис Мессина

В центре событий чернокомедийного триллера "Аферистка" окажется Марла (Розамунд Пайк) – циничная юристка, которая сделала якобы легальный бизнес на пенсионерах. Женщина со своей возлюбленной находила пожилых людей, которых можно отправить в дом престарелых, а их имущество продать. И очередная жертва аферы должна была стать тоже легкой наживой, однако оказалось, что ее сын (Питер Динклэйдж) возглавляет русскую мафию.

5. "По наклонной"

Рейтинг IMDb – 6,6

Актеры: Том Холланд, Сиэра Браво, Джек Рейнор, Майкл Рисполи

Действие фильма охватывает несколько десятков лет. В центре – история двух молодых людей, которые влюбляются, однако обстоятельства мешают им быть вместе. Американский санитар Нико Уокер (Том Холланд) возвращается с войны из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом и его жизнь начинает идти по наклонной.

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