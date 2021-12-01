Умер актер, сыгравший в "Джеймсе Бонде": названа причина. Фото

Умер американский актер Томми Лейн, сыгравший персонажа-злодея в фильме о Джеймсе Бонде. Ему было 83 года.

Трагедию подтвердили родные актера, пишет Variety. Издание со ссылкой на дочь Лейна Камалу сообщило, что причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

Последние дни Лейн провел в больнице. Он скончался в медицинском центре города Форт-Лодердейл (юго-восточное побережье штата Флорида, США).

У актера остались жена Ракель Бастиас-Лейн, семь детей, пасынок, а также внуки и правнуки.

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Лейн родился в Майами. Он известен своей ролью в восьмом фильме "бондиады" под названием "Живи и дай умереть". В экранизации истории о британском суперагенте Джеймсе Бонде Лейн сыграл персонажа Адама, который преследовал главного героя.

Также он работал над фильмом "Шафт" (1971) о частном детективе, который борется с гангстером. Среди других кинолент, где появлялся Лейн, комедия "Хлопок прибывает в Гарлем", фильм ужасов "Гянджа и Хесс".

Кроме кино, Лейн увлекался джазом, а в 1980-е играл на трубе и флюгельгорне в клубе Blue Note в Нью-Йорке.

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