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То же место, но разные ракурсы. Режиссер дубляжа раскрыл неожиданный факт об иностранных фильмах: клепаются по одному шаблону

 Ирена Ремик Калдаш
Кино
2 минуты
1,5 т.
То же место, но разные ракурсы. Режиссер дубляжа раскрыл неожиданный факт об иностранных фильмах: клепаются по одному шаблону

Украинский режиссер дубляжа Олекса Негребецкий (настоящее имя – Леонид Дмитренко) раскрыл тайну съемок сцен, захватывающих внимание зрителя и ставших давно коронными моментами, в голливудских фильмах. Он утверждает, что киноискусство для многих операторов стало ремеслом, а определенные ракурсы и места съемок – испытаны временем, поэтому часто в разных фильмах можно найти похожие локации.

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Как говорит режиссер, многие иностранные картины "клепают по одному шаблону", ведь съемочная команда знает, какие вещи вызовут у зрителей эмоции, которые им нужны. Об этом Олекса Негребецкий рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"О технологичности иностранных фильмов. Заметил любимые точки операторов – разные фильмы, но одну и ту же местность снимают. Вот Сан-Франциско. Может, видели в фильмах холм, через который во время полицейского преследования автомобили хорошо подпрыгивают и приземляются? Я снятых на том месте сцен видел где-то в хорошем десятке кинокартин", – признался режиссер.

То же место, но разные ракурсы. Режиссер дубляжа раскрыл неожиданный факт об иностранных фильмах: клепаются по одному шаблону

Другой локацией он назвал Альпы в Швейцарии. В этих горах режиссеры любят снимать свое кино, и именно они придают сказочность средневековой истории и брутальности – экшну.

"Возьмем фильмы, которые снимались в Шотландии. Есть такое место – горы, долина. И по той долине едет карета с лошадьми. В другом фильме с того же ракурса уже видна машина. Операторы знают, куда ставить камеру, куда какой объектив нацеливать. Такие технологические вещи всегда работают. Зачем придумывать что-нибудь новое?" – объяснил Негребецкий.

По его словам, то же касается сценария. Сценаристы знают, какие именно фразы вызывают больше всего эмоций, поэтому они у них в активном употреблении: "Вот опять же о переводе. Я перевел много буржуйских фильмов и заметил (да это все заметили, не я один), что фильмы часто клепаются по одному шаблону – уже знают, что вызовет смех, а что вызовет слезы. Это уже даже не искусство, это ремесло. Такое добротное ремесло. Одни его клепают, другие идут на него смотреть".

То же место, но разные ракурсы. Режиссер дубляжа раскрыл неожиданный факт об иностранных фильмах: клепаются по одному шаблону

Отметим, что режиссера дубляжа и переводчика Олексу Негребецкого можно узнать по сериалам "Альф", "Паровоз Томас и его друзья", "Телепузики", анимационными лентами "Тачки", "Шрек", "Сезон охоты", "Мадагаскар", "Панда Кунг-Фу", художественными фильмами "Третий лишний", "Пришелец Павел" и несколькими фильмами о супергероях вселенной Marvel и о трансформерах.

Читайте полное интервью с Олексой Негребецким уже завтра, 22 ноября, на сайте OBOZ.UA.

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