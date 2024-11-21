То же место, но разные ракурсы. Режиссер дубляжа раскрыл неожиданный факт об иностранных фильмах: клепаются по одному шаблону

Украинский режиссер дубляжа Олекса Негребецкий (настоящее имя – Леонид Дмитренко) раскрыл тайну съемок сцен, захватывающих внимание зрителя и ставших давно коронными моментами, в голливудских фильмах. Он утверждает, что киноискусство для многих операторов стало ремеслом, а определенные ракурсы и места съемок – испытаны временем, поэтому часто в разных фильмах можно найти похожие локации.

Видео дня

Как говорит режиссер, многие иностранные картины "клепают по одному шаблону", ведь съемочная команда знает, какие вещи вызовут у зрителей эмоции, которые им нужны. Об этом Олекса Негребецкий рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"О технологичности иностранных фильмов. Заметил любимые точки операторов – разные фильмы, но одну и ту же местность снимают. Вот Сан-Франциско. Может, видели в фильмах холм, через который во время полицейского преследования автомобили хорошо подпрыгивают и приземляются? Я снятых на том месте сцен видел где-то в хорошем десятке кинокартин", – признался режиссер.

Другой локацией он назвал Альпы в Швейцарии. В этих горах режиссеры любят снимать свое кино, и именно они придают сказочность средневековой истории и брутальности – экшну.

"Возьмем фильмы, которые снимались в Шотландии. Есть такое место – горы, долина. И по той долине едет карета с лошадьми. В другом фильме с того же ракурса уже видна машина. Операторы знают, куда ставить камеру, куда какой объектив нацеливать. Такие технологические вещи всегда работают. Зачем придумывать что-нибудь новое?" – объяснил Негребецкий.

По его словам, то же касается сценария. Сценаристы знают, какие именно фразы вызывают больше всего эмоций, поэтому они у них в активном употреблении: "Вот опять же о переводе. Я перевел много буржуйских фильмов и заметил (да это все заметили, не я один), что фильмы часто клепаются по одному шаблону – уже знают, что вызовет смех, а что вызовет слезы. Это уже даже не искусство, это ремесло. Такое добротное ремесло. Одни его клепают, другие идут на него смотреть".

Отметим, что режиссера дубляжа и переводчика Олексу Негребецкого можно узнать по сериалам "Альф", "Паровоз Томас и его друзья", "Телепузики", анимационными лентами "Тачки", "Шрек", "Сезон охоты", "Мадагаскар", "Панда Кунг-Фу", художественными фильмами "Третий лишний", "Пришелец Павел" и несколькими фильмами о супергероях вселенной Marvel и о трансформерах.

Читайте полное интервью с Олексой Негребецким уже завтра, 22 ноября, на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал интервью со звездой "Довбуша" Алексеем Гнатковским – об очищении нации, психах среди актеров и риске проиграть войну: "Украинский будет языком элит, а русский – языком маргинала".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!