Сценаристка 'Кріпосної' рассекретила сюжет 4 сезона и назвала героев, которых мы не увидим

Креативный продюсер и сценарист "Кріпосної" Тала Пристаецкая открыла занавес съемок четвертого сезона и рассказала, что ждет зрителей. Она также рассекретила актерский состав и назвала героев, которые не вернутся на экраны.

Действие будет происходить через 23 года после событий в последних сериях, а главными героями станут дети полюбившихся украинцам персонажей. Об этом Тала рассказала в интервью КП Украина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сценаристка призналась, что одним из центральных героев станет – Зоряна, дочь Назара и Ориси, которую играет актриса Анастасия Нестеренко. Основатели сериала не сомневаются, что актриса станет новым открытием.

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"Персонаж Насти Нестеренко – один из самых сложных персонажей четвертого сезона. Актриса, которая в свои очень юные годы умудрилась показать все тонкости двух самых сложных сцен в самопробе. У всех был один и тот же вердикт: "Нестеренко – открытие и будущая звезда".

Одного из главных персонажей картины Максима Радугина нет в сюжете 4 сезона. Не смотря на призывы аудитории вернуть актера, смерть стала финальным эпизодом с его участием. Сценаристы отказались даже от сцен с флешбеками.

Также на экраны не вернется и Анна Сагайдачная.

"Она нашла себя в странствиях, искупила то, что наделала, и ее история дальше – это история большого количества добрых дел, совершенных человеком, познавшим смирение. Поэтому ее мы уже не увидим", – призналась Тала.

Однако зрители смогут встретиться со старыми героями в новых эпизодах. Креативный продюсер пообещала, что судьба снова столкнет потомков Косачей и Кати в Червинках.

Также Тала поделилась, что для состарения таких актеров, как Сергей Стрельников, Станислав Боклан и Тарас Цымбалюк будут использовать грим. Но не всех персонажей удалось изменить до неузнаваемости, ведь некоторые девушки не смогли перекрыть молодость косметикой. Из-за этого нескольких персонажей пришлось заменить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядят герои 3 сезона "Крепостной" в реальной жизни. Некоторые актеры выбирают натуральность, тогда как другие – активно пользуются косметикой.