Стартовала регистрация на бесплатные кинопоказы 10-го Чилдрен Кинофеста

В течение десяти дней в кинотеатрах десяти городов продлится самый большой украинский кинофестиваль для детей и подростков. Посещение бесплатно при предварительной регистрации.

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Началась регистрация на бесплатные показы 10-го юбилейного Чилдрен Кинофеста, который продлится с 30 июня по 9 июля. Мероприятие пройдет в кинотеатрах Киева, Львова, Одессы, Днепра, Полтавы, Винницы, Житомира, Луцка, Хмельницкого и Чернигова. Зрителям покажут новинки анимации из Норвегии и Нидерландов, приключенческое кино из Словении, Дании и Германии, комедию из Испании, фэнтези из Украины, классический фильм Агнешки Голланд, подборку лучших короткометражных лент, снятых детьми и победителя Чилдрен.

Почетный посол Чилдрен Кинофеста Евгений Филатов пригласил регистрироваться на бесплатные показы в своем видеообращении .

Евгений Филатов - музыкант, композитор, аранжировщик, продюсер, член Европейской киноакадемии, композитор и ведущий YouTube-проекта "Как звучит Украина", фронтмен группы The Maneken, композитор и саундпродюсер ONUKA и отец трехлетнего Александра.

Бронирование бесплатных билетов открывается на сайте Чилдрен Кинофеста постепенно: с 23 июня можно зарегистрироваться на фильм-открытие, с 24 июня – на второй день фестиваля и так далее.

Расписание показов в кинотеатрах:

30 июня - фильм-открытие, украинское фэнтези "Джура-королевич". На Чилдрен Кинофесте состоится мировая премьера этой ленты. Главный герой картины — джура Иванко, который свой день рождения узнает, что он сын легендарного короля, и что теперь должен возглавить решающую битву со Злом. В ленте сыграли известные украинские актеры: Максим Самчик ("Пульс", "Первые ласточки"), Таисия-Оксана Щурук ("Первые ласточки"), Алина Коваленко ("Крипосна", "Захар

Беркут"), Вячеслав Довженко ("Участковый с ДВРЗ", "Киборги"), Алексей Вертинский ("DZIDZIO Контрабас"), Виталий Салий ("Я работаю на кладбище") и другие.

В столичном Доме кино – главной площадке Чилдрен Кинофеста – фильм лично представят создатели и актеры.

1 июля – анимационная лента "Невероятное путешествие на Северный полюс" (Норвегия) из официальной программы фестиваля Animation Is Film. Это основанная на реальных событиях история четырехлапой участницы полярной экспедиции на дирижабле.

2 июля — сказочная лента "Звездочка Лауры" (Германия), призер Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Экранизация серии книг известного детского писателя Клауса Баумгарта. Главная героиня — девочка, которая становится лучшей подругой упавшей с неба звезды.

3 июля — coming-of-age комедия "Планета Гаи" (Словения), призер Сараевского кинофестиваля. Лента рассказывает о 14-летней девушке, которая должна справиться с завистливыми одноклассниками, взломом ее профиля в соцсетях, да еще и помочь местному владельцу заведения дать отпор шантажистам.

4 июля - семейная комедия "Душа команды" (Испания), призер Валенсийской аудиовизуальной премии Berlanga. Фильм о монахине, которая основывает в школе-интернате футбольную команду, чтобы справиться с озорными питомцами.

5 июля - анимационный фильм "Пятачок" (Нидерланды, Бельгия), участник детского конкурса Берлинале и номинант Европейского киноприза. Картина о поросенок, который становится домашним любимцем девятилетней девочки.

6 июля - приключенческий фильм "Приключения на Хэллоуин" (Дания), призер Международного фестиваля детского и юношеского кино в Мальме BUFF и номинант на Датскую кинопремию. Главный герой — мальчик, пытающийся разыскать свою внезапно пропавшую сестру в самый страшный вечер в году.

Фильмы "Джура-королевич", "Невероятное путешествие на Северный полюс", "Звездочка Лауры", "Планета Гаи", "Душа команды", "Пятачок", "Приключения на Хэллоуин" принимают участие в Международном конкурсе. Победителя программы определят посетители фестиваля путем зрительского голосования.

7 июля — внеконкурсный ретроспективный показ фильма "Тайный сад" Агнешки Голланд ("Цена правды") к 30-летию с даты выхода фильма. Экранизация классического детского романа английской писательницы Фрэнсис Годгсон Бернетт. Картина рассказывает о 10-летней девочке, которая разгадывает тайну сада, спрятанного в мрачном имении.

8 июля – показ фильмов-финалистов 7-го Детского киноконкурса. В подборку вошли 20 работ режиссеров и режиссёров 7-14 лет со всей Украины. Призеров выберет профессиональное жюри, в состав которого вошли известные украинские кинематографисты: режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон" Александра Рубан, режиссер и сценарист ленты " Памфир " Дмитрий Сухолитный горлицы", "Люся Интерн"). Посетители фестиваля выберут призера зрительских симпатий.

9 июля — фильм-закрытие фестиваля "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое" — украинское приключенческое фэнтези, ставшее победителем прошлогоднего Чилдрен Кинофеста. Снятый по мотивам сказки Сашка Лирника фильм рассказывает о приключениях казака, который пытается выбраться из ада.

Присоединиться к фестивалю можно также виртуально : в онлайн-кинотеатре Чилдрен Кинофеста можно будет просмотреть подборку фильмов-финалистов Детского киноконкурса (будет доступна во всем мире), Специальную юбилейную онлайн-программу — подборку фильмов-победителей Чилдрен Кинофеста только на территории Украины, а победители Детских киноконкурсов – во всем мире).

Чилдрен Кинофест — самый большой в Украине кинофестиваль для детей и подростков, созданный для воспитания нового поколения кинозрителей в Украине, развития практик семейного культурного досуга и продвижения искусства кино. За все время от основания в 2014 году событие посетило более 250 тысяч зрителей и зрительниц. С начала Детского киноконкурса на него было подано уже более тысячи работ, 25 из которых стали призерами.

10-й Чилдрен Кинофест состоится с 30 июня по 9 июля. Все события бесплатны по регистрации.

Чилдрен Кинофест проходит при поддержке Украинского культурного фонда .

Партнеры: UNICEF , Goethe-Institut в Украине , Посольство Дании в Украине , Посольство Испании в Украине , Посольство Норвегии в Украине .