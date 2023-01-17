Стало известно, когда зрители увидят самый дорогой в истории Украины мультфильм ''Мавка'', который снимали 7 лет

Долгожданный мультфильм "Мавка", который считается самым дорогим в истории украинского кинематографа, выйдет на экраны уже 2 марта 2023 года. Премьера ждали целых 7 лет, однако она часто переносилась.

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По словам создателей ремейка пьесы Леси Украинки, решение выпускать ленту в прокат сейчас – риск, но он "принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью". Об этом сообщили на официальной странице "Мавки" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На продакшн мультипликационной ленты потратили 75 миллионов гривен, поэтому ее называют самой дорогой в истории украинского кино.

За 7 лет съемок премьера часто переносилась, а главных и второстепенных персонажей часто перерисовывали. Трейлер "Мавки" появился еще год назад.

К озвучиванию мультфильма приобщились звезды украинского шоу-бизнеса. Главную героиню озвучила актриса Наталья Денисенко, песни для фильма записала певица Кристина Соловий, а танцы поставила хореограф Екатерина Кухар.

Других героев озвучили Елена Кравец, Артем Пивоваров, Юлия Санина, Олег Скрипка и DZIDZIO.

После всеукраинской премьеры "Мавку" покажут за границей, где зрители также смогут познакомиться с творчеством Леси Украинки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что киновселенная Marvel и Walt Disney Studios представили новый трейлер долгожданного фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Посмотреть его можно по ссылке.

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