Человек-муравей и Оса: Квантомания. Представлен официальный украинский трейлер. Видео

Киновселенная Marvel и Walt Disney Studios представили новый трейлер долгожданного фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Зрителям показали, на чем будет сосредоточен сюжет новой картины.

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Очевидно, события будут разворачиваться в Квантовой Вселенной, где главный герой Скот Лэнг исчез на многие годы после финальных событий "Мстителей". С украиноязычным трейлером можно ознакомиться на YouTube Kinomania Film Distribution (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В нем можно услышать, что Человеку-муравью предлагают заключить сделку и получить время взамен на услугу. Вероятно, это будет главной мотивацией героя, который больше всего сожалеет о том, что не видел взросления своей дочери.

В видео есть несколько экшен-сцен, которые намекают, что в плане Лэнга не все пойдет так, как ему хотелось бы. Лента закончится эпической дракой.

В крайнем фильме трилогии также более подробно покажут отношения между отцом и его взрослой дочерью, познакомят с личностью злодея Канга Завоевателя и вернут на экраны уже известных персонажей.

Украинцы смогут посмотреть новый эпический фильм Marvel уже 16 февраля 2023 года. Режиссером выступил Пейтон Рид, работавший над предыдущими двумя частями.

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