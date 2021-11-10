Стало известно, что будет в 4 сезоне 'Крепостной'. Фото

Популярный украинский сериал "Крепостная", два сезона которого уже вышли и третий стартовал с 1 ноября, будет иметь продолжение. Известно, что осенью 2022 года выйдет четвертый сезон исторической мелодрамы, который станет последним.

В сюжете 4-го сезона будут события, происходящие почти 20 лет спустя после отмены крепостного права в Российской империи, пишет НВ. Также вероятнее всего одна из главных героинь сериала, Екатерина Вербицкая больше не появится, а зрителям будут показывать наследников главных пар (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Среди наследников увидят подросших дочерей коваля Назара и его покойной жены Орыси, Гали и Панаса, а также сыновей Елены Кореневой и Николая Дорошенко, Петра Червинского и Ларисы Яхонтовой.

К слову, актер Тарас Цымбалюк, который сыграл коваля Назара, рассказал о том, съемки четвертого сезона уже длятся около трех месяцев.

Коротко о сериале:

Легендарная костюмированная драма "Крепостная" вышла на экраны телевизоров зимой 2019 года на СТБ. Вскоре его продлили на второй (август 2019) и третий (ноябрь 2021) сезоны. Сериал транслируют с понедельника по четверг в 20:15. В ролях – Соня Присс, Алина Коваленко, Анна Сагайдачная, Инна Рощина, Максим Радугин, Наталья Денисенко, Олеся Жураковская, Станислав Боклан, Тарас Цымбалюк и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 1 ноября состоялась премьера нового сезона легендарного украинского сериала "Крепостная". Украинцы наблюдали продолжение истории Кати Вербицкой. OBOZREVATEL рассказал, о чем 1 и 2 серии.

Также OBOZREVATEL писал о том, как выглядят актеры сериала "Крепостная" в реальной жизни.