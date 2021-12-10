Стала известна дата премьеры нового сезона сериала 'Сваты'

Долгожданная премьера популярного телесериала "Сваты" состоится в декабре на телеканале 1+1. Первая серия седьмого сезона выйдет на экраны 20 декабря в 20:45.

Соответствующий анонс опубликовали на официально странице канала в Instagram. Режиссер сериала Андрей Яковлев также опубликовал кусок анонса и написал: "Наконец-то, могу Вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного 7-го сезона сериала Сваты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что создатель картины заявлял, что этот сезон станет последним. Съемочная группа не собирается снимать продолжение картины. Кроме того, украинцы увидят не всех героев картины в 7-м сезоне, однако актеры Людмила Артемьева, Николай Добрынин, Анна Кошмал, Федор Добронравов и Татьяна Кравченко остались в составе.

Видео дня

Также Яковлев подчеркнул, что в России премьера долгожданного сериала состоится несколько позже.

Пользователи сети обрадовались новости и выразили свой восторг в комментариях.

"Наконец-то", "Ура", "Обалдеть", "Класс, лучшая новость", "Супер, так долго ждали", "Дождались", "Ждем с большим нетерпением", "Это прекрасно", "Кайф, а ж не верится", "Вау", "Ну наконец-то", "Самый нереальный сериал", "Очень люблю сериал", "Вот это подарок новогодний!", "Большое человеческое спасибо, за отличную новость! Вся семья заждалась народный сериал", – пишут люди.

Коротко о сериале:

"Сваты" – комедийный телесериал студии "Квартал 95", который выпускает на русском языке с 2008 года. В центре сюжета семьи Будько (сельские жители) и Ковалевы (городские интеллигенты). Их объединяет внучка Женя, над которой все опекаются. Отец Жени уезжает за границу и оставляет дочь в поселке, у семьи Будько, когда приезжают Ковалевы, чтобы показать свою заботу и доказать, что они тоже отличные бабушка с дедушкой. В результате две семьи оказываются под одной крышей и проживают массу приключений.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" продлили на второй сезон. Режиссер картины Хван Дон Хек рассказал, что новые серии раскроют главного персонажа с другой стороны.