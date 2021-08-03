Стала известна дата премьеры комедийного сериала 'Люся интерн': где смотреть

30 августа на телеканале "Украина" состоится премьера сериала под названием "Люся интерн". Всего зрителям покажут 40 серий. Главную роль в киноленте сыграла популярная актриса Римма Зюбина.

По сюжету, главная героиня Люся Жук решила кардинально изменить свою жизнь в 50 лет, после того, как от нее ушел муж к молодой любовнице. Подробней о сериале – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

У Люси Жук есть главная цель – пройти интернатуру, которую она не успела закончить много лет назад. Однако, оказавшись в стенах больницы, Люся и другие интерны попадают в самые непредсказуемые ситуации.

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Отмечается, что в картине зрители увидят множество забавных эпизодов. К примеру, главная медсестра по прозвищу Рупор, влюблена в телеведущего Алексея Суханова. И так вышло, что он оказался в ее отделении и даже в одной постели с ней.

Кроме того, в украинской комедии снялся и телеведущий Владимир Остапчук. При этом самые главные герои ситкома – это медики.

Актеры, которые снялись в сериале: Александр Попов, Павел Кружнов, Ярослав Шахторин, Елизавета Зайцева, Анна Яремчук и другие.

К слову, вскоре 21 августа на телеканале "Украина" состоится первый выпуск нового украинского проекта "Співають всі!". Больше 80 талантливых участников предстанут перед жюри, в состав которого вошли 100 украинских артистов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве этой осенью стартуют съемки романтической комедии "Любовь без Сомнения". Главные роли в фильме исполнят Даниэль Салем и Александр Аввакумов. Несмотря на комедийный жанр картины, подготовка к проекту у них проходит очень серьезно.