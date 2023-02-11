Спустя 30 лет: как выглядят и чем занимаются актеры из семейной комедии ''Бетховен''. Фото

Американская семейная комедия "Бетховен" впервые вышла на экраны в 1992 году. Кинокартина об огромном и озорном сенбернаре согревала наши сердца и заставляла умолять каждого ребенка купить плюшевого зверя. Пса, которого все знают по кличке Бетховен, на самом деле звали Крис, и он умер после второй части фильма. В следующих 6 сиквелах любимца заменили на другого сенбернара.

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OBOZREVATEL покажет, как сейчас выглядят знаменитые актеры из культовой ленты и чем они занимаются. Мы гарантируем, вы захотите посвятить свой вечер этой комедии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Чарльз Гродин в роли Джорджа Ньютона

Актеру на момент съемок было 56 лет. В середине 90-х он взял перерыв в работе, чтобы стать политическим комментатором в фильме "60 минут II". После он вернулся на съемочную площадку, где продолжил радовать зрителей новыми фильмами. Последняя лента с его участием вышла в 2017 году. 18 мая 2021 года знаменитость умер от рака костного мозга. Ему было 86 лет.

Бонни Хант в роли Элис Ньютон

Хант роль Элис принесла большую популярность. После "Бетховена" актриса снялась в "Джуманджи", "Дешевле на дюжину" и "Джерри Магуайр". У звезды было собственное ток-шоу с 2007 по 2010 год. Сейчас же селебрити занимается озвучкой фильмов Disney и Pixar – "Зверополис", "Машины", "Университет монстров", "История игрушек".

Николь Том в роли Райсы Ньютон

Николь Том сыграла только в первой и второй части семейной комедии. В остальных ее заменила другая актриса, так как Райс уже не могла изображать девочку-подростка. Помимо этого, звезда появилась в картинах "Принц из Беверли-Хиллз", "Беверли-Хиллз, 90210", "Новые приключения Бэтмена", "Дневники принцессы", "Лига справедливости", "Стильные штучки", "Черная метка".

Кристофер Кастиль в роли Теда Ньютона

В отличие от других актеров из "Бетховена", Кастиль после второй части фильма практически пропал с экранов. Он сыграл в ленте "Шаг за шагом" и сериале "Боишься ли ты темноты", а далее решил закончить актерскую деятельность. Сейчас Кристоферу 42 года и он работает преподавателем истории в университете Калифорнии.

Сара Роуз Карр в роли Эмили Ньютон

Роуз Карр уже была звездой к тому времени, когда взялась за роль маленькой Эмили. Однако она играла только будучи ребенком, а повзрослев, решила бросить кинематограф. Сейчас Саре 38 лет, девушка пишет книги и занимается наукой.

Дин Джонс в роли Германа Варника

Помимо своей роли в "Бетховене", за которую его возненавидели все дети, Джонс играл в картинах "Чай и симпатия", "Клевета", "Тюремный рок", "Ошибка любви". Актер умер 1 сентября 2015 года в Лос-Анджелесе. Причиной кончины стала болезнь Паркинсона.

Недавно OBOZREVATEL показал, как выглядят звезды культового сериала "Санта-Барбара". Последний эпизод "мыльной оперы" вышел на экраны 30 лет назад и многие актеры очень изменились. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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