Sony Pictures Animation представила новую короткометражку "Домашние монстры" от франшизы "Монстры на каникулах"

Студия Sony Pictures Animation представила зрителям короткометражную анимацию "Домашние монстры" от франшизы "Монстры на каникулах".

Судя по сюжету фильма, энергичный песик графа Дракулы очень скучает по своему хозяину, пока тот занимается важными делами отеля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ведь все, что нужно пушистому любимцу — постоянное внимание владельца. Поэтому Дракула находит ему нового друга. Однако граф даже не подозревает, сколько шума наделают в его гостинице эти двое!" – сказано в описании.

"А что, если бы наши любимые герои имели домашних животных? Вместе с командой мы решили пофантазировать о том, какие неожиданные и курьезные ситуации могли бы случиться с монстрами из Отеля Трансильвания, если бы у них были четверолапые друзья", – рассказали Дженнифер Клуска и Дерек Драймон – режиссеры короткометражки "Домашние монстры".

Кадр из фильма Скрин видео

"Представьте, что ваш золотистый ретривер ростом как пяти этажное здание! Или чихуахуа дышит огнем! Мы получили невероятное количество положительных эмоций, работая над созданием персонажей анимации "Домашние монстры" и пытались сделать их настолько же смешными и странными, какими есть герои истории "Монстры на каникулах". Надеемся, зрителям понравится, и они с нетерпением будут ждать возвращения монстреозных животных в новом приключении "Монстры на каникулах: Трансформания"!" – отметили режиссеры.

""Домашние монстры" — это новая яркая работа от команд Sony Pictures Animation и Sony Pictures Imageworks. Мы счастливы, что сможем подарить невероятные эмоции искреннего смеха миллионам семей по всему миру в это непростое время, ведь "Монстры на каникулах" — по-настоящему семейная история. Для меня было честью поработать вместе с фантастическим режиссерским дуэтом в составе Джениффер и Дерека, которые возглавляют работу над четвертой частью анимации", – добавил продюсер короткометражки Кристиан Роедель.

Смотрите яркое приключение "Монстры на каникулах: Трансформания" уже этим летом в кино!