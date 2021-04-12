Sony Pictures Animation представила нову короткометражку "Домашні монстри" від франшизи "Монстри на канікулах"

Студія Sony Pictures Animation представила глядачам короткометражну анімацію "Домашні монстри" від франшизи "Монстри на канікулах".

Судячи з сюжету фільму, енергійний песик графа Дракули дуже сумує за своїм господарем, поки той займається важливими справами готелю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Адже все, що потрібно пухнастому улюбленцю – постійна увага власника. Тому Дракула знаходить йому нового друга. Однак граф навіть не підозрює, скільки шуму нароблять в його готелі ці двоє!" – йдеться в описі.

"А що, якби наші улюблені герої мали домашніх тварин? Разом з командою ми вирішили пофантазувати про те, які несподівані і курйозні ситуації могли б трапитися з монстрами з Готелю Трансільванія, якби у них були чотирилапими друзі",– розповіли Дженніфер Клуска і Дерек Драймон – режисери короткометражки "Домашні монстри".

Кадр із фільму Скрин відео

"Уявіть, що ваш золотистий ретривер зростом як п'ятиповерхова будівля! Або чихуахуа дихає вогнем! Ми отримали неймовірну кількість позитивних емоцій, працюючи над створенням персонажів анімації "Домашні монстри" і намагалися зробити їх настільки ж смішними і дивними, якими є герої історії "Монстри на канікулах". Сподіваємося, глядачам сподобається, і вони з нетерпінням чекатимуть повернення монстреозних тварин у новій пригоді "Монстри на канікулах: Трансформанія"!" – відзначили режисери.

""Домашні монстри" – це нова яскрава робота від команд Sony Pictures Animation і Sony Pictures Imageworks. Ми щасливі, що зможемо подарувати неймовірні емоції щирого сміху мільйонам сімей по всьому світу в цей непростий час, адже "Монстри на канікулах" – по-справжньому сімейна історія. Для мене було честю попрацювати разом з фантастичним режисерським дуетом у складі Дженіффер і Дерека, які очолюють роботу над четвертою частиною анімації",– додав продюсер короткометражки Крістіан Роедель.

Дивіться яскраву пригоду "Монстри на канікулах: Трансформанія" вже цього літа в кіно!