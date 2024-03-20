Скандал с вырезанным награждением '20 дней в Мариуполе' получил развязку: что сделала Американская киноакадемия и Disney

В международную сокращенную версию церемонии награждения "Оскар 2024" вернули вырезанную часть с речью режиссера Мстислава Чернова и вручением статуэтки документалистам за ленту "20 дней в Мариуполе". Отредактированную версию покажет "Суспільне", ставшее инициатором обращения к Американской киноакадемии.

Так закончилась скандальная история с возмутительным сокращением церемонии, в которой украинцы не нашли награждения важной кинокартины. Об удовлетворительной развязке рассказало "Суспільне".

"После обращения "Суспільного Мовлення", а также Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Американская киноакадемия дополнила международную сокращенную телеверсию. А компания Disney, которая занимается международным лицензированием шоу, – прислала обновленную сокращенную версию телеканалам-трансляторам во всем мире", – говорится в сообщении.

Сокращенную версию "Оскара 2024" можно будет посмотреть 22 марта, в пятницу, в 20:00. Ранее показ планировался 11 марта, но из-за вырезанного награждения "20 дней в Мариуполе" его перенесли.

Напомним, ранее кинокомпания заявляла, что отбор категорий и моментов, которые попадут в 90-минутную версию, происходит еще до начала шоу.

Интересно, что в прошлом году фрагмент с награждением за фильм об Алексее Навальном оказался в сокращенной версии "Оскара". Тогда со сцены говорила жена т.н. оппозиционера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, фильм "20 дней в Мариуполе" с 14 марта снова вернули в прокат в кинотеатрах. Кроме этого, киноленту можно посмотреть на платных стриминговых сервисах. Среди них некоторые предлагают пробную бесплатную подписку.

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