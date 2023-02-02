Шарлиз Терон, Джаред Лето, Том Хэнкс и другие: звезды, которые пошли на радикальные трансформации ради ролей. Фото

Если кому-то кажется, что работа актера – это сказка, где можно пользоваться привилегиями популярности и зарабатывать миллионы на ровном месте, то он глубоко заблуждается. Кино – это нелегкий труд, и нередко артистам ради получения той или иной роли приходится делать невозможное, в частности, с собственным телом. Режиссеры могут потребовать набрать за короткие сроки больше 20 килограмм или, наоборот, отощать так, чтобы ребра просвечивались. И актеры без раздумий идут на эти (порой очень рискованные) трансформации.

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OBOZREVATEL решил собрать одни из самых ярких примеров перевоплощения звезд в своих киноперсонажей путем набора или сброса веса. Эти кардинальные изменения помогли им настолько достоверно и точно вжиться в образы, что нередко они получали за свою работу престижные награды, и по праву.

Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл за свою актерскую карьеру пережил, пожалуй, больше всего трансформаций. В 2004 году он снялся в триллере "Машинист". Персонаж Бэйла страдал от бессонницы, что приводило к резкой потере веса. За время съемок актер сбросил около 30 килограммов. После этого Бэйла ждала главная роль в фильме "Бэтмен. Начало", для которой ему пришлось в короткие сроки вернуться в спортивную форму и набрать 43 кг мышечной массы. Режиссеров, похоже, так увлекло наблюдать за изменениями знаменитости, что они не прекращали его мучать, предлагая играть либо персонажей с лишним весом, либо слишком худых. В 2018-м он предстал в фильме "Власть", для которого поправился на более чем 30 кг, а уже в 2019-м на экраны вышел "Форт против Феррари", где Бэйл был в привычной форме. По подсчетам фанатов, суммарно актер набрал и потерял веса за четверть века на 274 килограмма.

Мэттью МакКонахи

В фильме "Далласский клуб покупателей" Мэттью МакКонахи фантастически сыграл больного СПИДом Рона Вудруфа – человека, который бросает вызов правительству США, чтобы доставить неодобренные лекарства другим больным. Для роли он сбросил 21 килограмм.

Джаред Лето

Вечно молодой и худой Джаред Лето пошел на жестокие и крайне опасные меры, чтобы сыграть убийцу Джона Леннона, Марка Дэвида Чепмена, в фильме Джей Пи Шефера "Глава 27". Лето набрал около 30 килограмм, поскольку хотел лучше передать плотное телосложение своего персонажа. К концу съемок лишний вес так сильно сказался на актере, что он даже не мог ходить на съемочную площадку.

Шарлиз Терон

В 2003 году Шарлиз Терон пришлось поправиться на 15 кг, чтобы сыграть в фильме "Монстр". По окончанию съемок она быстро вернула себе подтянутое стройное тело. Но в 2018-м звезда вновь кардинально изменилась ради роли в комедийной драме "Талли" и набрала в этот раз целых 23 килограмма.

Крис Хемсворт

Этого актера все знают, прежде всего, как могущественного Тора из супергеройских фильмов Marvel. Однако, чтобы заполучить роль сверхсильного скандинавского бога из Асгарда, Хемсворту пришлось серьезно поработать над своим телом. В общей сложности он набрал 20 килограммов, заложив основу для физического развития.

Вероятно, более шокирующим будет фото со съемок картины "В сердце моря", для которой актер изменился практически до неузнаваемости. Не обошлось без участия гримеров, безусловно. Тем не менее, Хемсворт потерял 15 своих килограмм.

Том Хэнкс

Легендарный актер для главной роли в фильме "Изгой" сначала набрал около 23 кг. В таком весе создатели картины отсняли Хэнкса до сцен на острове. После этого ему дали год перерыва на похудение. Он избавился от лишнего веса, а затем скинул еще 25 кг, чтобы как можно точно воссоздать на экранах образ человека, пробывшего на необитаемом острове больше 4-х лет. Стоит добавить, что борода и волосы – не накладные. Хэнкс не стригся и не брился несколько месяцев перед съемками.

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