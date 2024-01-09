Сергея Параджанова официально реабилитировали спустя 50 лет: в чем СССР обвинял режиссера "Тіней забутих предків"
Прошло ровно 100 лет со дня рождения легендарного режиссера "Тіней забутих предків" Сергея Параджанова. Пол века миновало, как легендарного культурного деятеля советские власти засудили за "украинский национализм и гомосексуализм" к 5 годам отбывания приговора в лагерях строгого режима.
Наконец, с течением 50 лет от судилища над режиссером, Сергея Параджанова юридически признали реабилитированным, проинформировал Украинский институт национальной памяти. В поддержку рассмотрения дела выступали Офис президента Украины и украинские правозащитники, сообщил глава УИНП Антон Дробович.
"Юридическая реабилитация Сергея Параджанова – это действительно незаурядное и знаковое событие. Оно является очередным свидетельством тезиса о том, что добро и справедливость в конечном счете побеждают, пусть даже в стратегической перспективе. Все жертвы коммунистического тоталитарного режима, как и любого тоталитарного режима, имеют право и возможность быть восстановленными в достоинстве и правде", – отметил Дробович в УИНП.
Институт нацпамяти также написал, что решение о реабилитации Сергея Параджанова "является знаковым прецедентом для рассмотрения других резонансных дел украинских диссидентов, которые по сфабрикованным обвинениям были осуждены коммунистическим тоталитарным режимом по так называемым "общим уголовным статьям".
Дело с арестом началось еще с 1964 года. Тогда в киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры "Тіней забутих предків", долгожданной ленты Параджанова, состоялась акция протеста творческой интеллигенции по поводу массовых политических репрессий со стороны СССР, сообщает УИНП.
Впоследствии спустя 9 лет от премьеры советские власти решили заключить в тюрьму Сергея Параджанова на 5 лет лагерей строгого режима, обвинив в "украинском национализме и гомосексуализме", вероятно, из-за фильма "Тіні забутих предків". Из ареста украинско-армянского режиссера освободила российский скульптор Лиля Брик, а впоследствии помогла ему написать письмо Леониду Брежневу, чтобы Параджанову разрешили выехать в Иран на год. К сожалению, ответа художник так и не получил.
На информацию о реабилитации отреагировал в Facebook директор Архива СБУ Андрей Когут: "Эту новость было тяжело держать при себе и я очень рад, что она уже широко разошлась в медиа. 20 декабря мы с Национальной комиссией по реабилитации наконец-то реабилитировали Сергея Параджанова. К сожалению, документов КГБ о режиссёре сохранилось гораздо меньше, чем было. "Тунеядец" – такой оперативный псевдоним получил Параджанов от чекистов. Из сохраненной карточки, известно, что его разработкой занималось 5-е управление КГБ – то, которое боролось с диссидентами".
Ранее OBOZ.UA писал о десяти фильмах и сериалах, которые стоит посмотреть каждому украинцу, чтобы понять, почему с россиянами нельзя брататься. Среди них легендарный фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков".
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