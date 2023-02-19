Седой и бородатый Майкл Скотт: как изменились актеры культового сериала ''Офис'' за 18 лет. Фото

Оригинальный сериал "Офис" британского производства впервые вышел на экраны в далеком 2001 году, а в 2003-м он получил заслуженный "Золотой глобус". Однако американской адаптации ситкома удалось стать по-настоящему культовой, собрав еще больше престижных наград и миллионную армию поклонников, которая пересматривает любимые серии о "лучшем боссе в мире" Майкле Скотте и его подчиненных даже спустя 18 лет после выхода первого сезона.

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Для многих актеров, сыгравших в сериале, именно "Офис" стал толчком для развития карьеры, однако есть и те, для кого комедийная история о сотрудниках бумажной компании Dunder Mifflin из Скрэнтона, штат Пенсильвания, оказалось вершиной профессионального триумфа. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменились звезды культового американского телепроекта.

Стив Карелл (Майкл Скотт)

Обаятельный начальник-идиот Майкл Скотт влюбил в себя зрителей с первых серий, породив в Интернете сотни уморительных мемов. Не удивительно, что за эту роль Карелл получил "Золотой глобус". Однако актер не относится к числу тех, кто застревает в одном образе. С возрастом он несколько изменил амплуа и проявил себя во многих драматических ролях. Сейчас Стиву 60. В его арсенале "Оскар" за фильм "Охотник на лис". Он уже 28 лет счастлив в браке с актрисой Нэнси Карелл, которая сыграла в "Офисе" Кэрол. Они воспитывают сына и дочь.

Джон Красински (Джим Халперт)

Еще один любимец аудитории – весельчак и романтик Джим Халперт. На экранах его воплотил американский актёр Джон Красинки, которому сейчас 43 года. После "Офиса" он сменил комедии на хорроры и триллеры, а также переключился, по большей части, на кинорежиссуру и сценарную работу. С 2010 года Джон женат на популярной актрисе Эмили Блант, вместе с которой снялся в собственном фильме "Тихое место".

Дженна Фишер (Пэм Бисли)

А вот любовью Джима Халперта на экранах стала веселая и остроумная секретарша Пэм Бисли, которую сыграла Дженна Фишер. Актрисе сейчас 48 лет. Она продолжает сниматься в кино, в частности, в картинах "Сексоголик", "Ты, я и конец света" и других. Попробовала себя Фишер и в роли писательницы. Она выпустила книгу "Актерская жизнь: инструкция по выживанию".

Рэйн Уилсон (Дуайт Шрут)

Кто не любит Дуайта Шрута, помешанного на порядке, свекольной ферме и начальнике Майкле Скотте, тот, вероятно, просто еще не смотрел "Офис". Рэйн Уилсон за блестящее перевоплощение в персонажа трижды выдвигался на премию "Эмми". После успеха в сериале актер еще много где снимался, однако эти роли не стали такими популярными. Сейчас 57-летний Уилсон занимается благотворительностью. Он также написал книгу – автобиографию под названием "Король-фагот: Моя жизнь в искусстве, вере и идиотизме".

Б. Дж. Новак (Райан Ховард)

Новак не только сыграл стажера Райана, который успел проявить себя начальником, наркоманом и властным бойфрендом, он также был одним из сценаристов сериала. После "Офиса" в его фильмографии можно отметить такие успешные киноленты, как "Бесславные ублюдки", "Спасти мистера Бэнкса", "Новый Человек-паук. Высокое напряжение" и другие. К слову, избранницей знаменитости в жизни, как и на экране, стала Минди Калинг, сыгравшая в "Офисе" Келли Капур.

Минди Калинг (Келли Капур)

Помимо того, что Минди Калинг повторила судьбу своей героини и начала встречаться с "Райаном Ховардом", а точнее Б. Дж. Новаком, она также построила успешную карьеру. Кстати, актриса также была сценаристкой сериала. После "Офиса" ее фильмография пополнилась такими работами, как "Проект Минди", "Ночь в музее 2", "Больше, чем секс" и "Сорокалетний девственник".

Эд Хелмс (Энди Бернард)

Эд Хелмс не нуждается в представлении. После успеха в "Офисе" его ожидали роли в комедиях "Мальчишник в Вегасе", "Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок", "Мы – Миллеры", которые несомненно можно назвать хитами. Также 49-летний актер озвучивает мультфильмы.

Анджела Кинси (Анджела Мартин)

Строгая кошатница Анджела Мартин, а в жизни улыбчивая актриса Анджела Кинси после "Офиса" продолжила сниматься в кино, но так и не смогла переплюнуть успех, которого достигла в сериале. Сейчас она активно ведет собственный кулинарный блог. Была замужем за братом своего коллеги по "Офису" Пола Либерштейна Уорреном, а теперь счастлива во втором браке.

Пол Либерштейн (Тоби Флэндерсон)

Еще один актер, который также выступил сценаристом и режиссером "Офиса". Работал над такими фильмами, сериалами и мультфильмами, как "Царь горы", "Служба новостей", "Кролик Грег", "Призраки", "Плохая училка", "Проект Минди" и другими.

Крэйг Робинсон (Дэрил Филбин)

Американскому актеру и стендап-комику сейчас 51 год. Помимо "Офиса" зрители могли видеть его в фильмах "Немножко беременна", "Зак и Мири снимают порно", "Ночь в музее 2", "Машина времени в джакузи" и прочих. А еще голосом Робинсона говорит Печенька в культовом мультфильме "Шрек навсегда".

Брайан Баумгартнер (Кевин Мэлоун)

Актер сыграл в множестве комедий и ситкомов. Этот список продолжает расти. Мало кто знает, но Баумгартнер также выступил режиссером нескольких серий "Офиса".

Оскар Нунез (Оскар Мартинес)

"Предложение", "Бетховен: Большой бросок", "Семейное древо", "Плохая училка", "Жизнь в деталях", "Спасатели Малибу" – далеко не полный перечень работ, над которыми работал комик и актер Оскар Нунез, которому сейчас 64 года. В отличии от своего персонажа, артист не гей – со своей супругой он в браке с 2011 года.

Лесли Дэвид Бейкер (Стэнли Хадсон)

Вечно недовольный фанат кроссвордов Стэнли был блестяще воплощен актером Лесли Дэвидом Бейкером, который после "Офиса" сыграл не в одном сериале и фильме. Однако артист до сих продолжает пользоваться популярностью, которую ему принесла роль офисного сотрудника Dunder Mifflin, – он продает на именном сайте открытки и прочие сувениры с изображением Стэнли.

Филлис Смит (Филлис Вэнс)

Филлис Смит после "Офиса" снялась в популярных комедиях: "Сорокалетний девственник" (где ее партнером был Стив Карелл), "Очень плохая училка", "Как по маслу" и других. Сейчас ей 71 год. Она также дарит свой голос мультяшным персонажам. В частности, Печали в "Головоломке".

Кейт Флэннери (Мередит Палмер)

Успешная стендап-комедиантка и телеведущая Кейт Флэннери является обладательницей премии "Золотой глобус". Кроме того, она получила четыре статуэтки Дневной премии "Эмми". Она 25 лет играла в сериале "Дерзкие и красивые".

Элли Кемпер (Эрин Хэннон)

Элли Кемпер прославилась благодаря "Офису", а признание критиков получила за главную роль в комедийном сериале "Несгибаемая Кимми Шмидт". Также в ее фильмографии киноленты "Побег из Вегаса", "Проект Минди", "Американский папаша", "Мачо и ботан".

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