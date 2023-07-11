Российский фильм опозорился из-за отфотошоплённого кадра с танком в Украине и случайно разоблачил РФ на лжи о срочниках

Российская драма "14+ Продолжение" опозорилась из-за отфотошопленного фото из Украины с подбитым танком, на котором "дорисовали" главных героев – юных срочников. По сюжету они отправились служить в армии, но почему-то оказались на Донбассе.

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Очевидно, таким образом Министерство культуры РФ решило добавить пропаганды в ленту о подростковой любви. Внимание на бестолковый кадр обратили зрители и российские кинообозреватели (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

История стала продолжением фильма, снятого в 2015 году о первой любви двух школьников. "14+ Продолжение" рассказало уже о том, что влюбленные герои разошлись, а юноша по имени Алеша решил бросить учебу в университете и уйти в армию.

От этого решения его старательно отговаривали все вокруг, но "храбрый" герой драмы все же решил бросить семью и девушку на два года, чтобы отслужить. Следует заметить, что в сюжете нет упоминаний о войне в Украине, которую развязала РФ, а срочники, по словам пропагандистов, не несут службу в зоне боевых действий.

Отталкиваясь от этих фактов, зрителей удивило, почему в конце фильма им показали кадр главных героев на фоне подбитого танка. Проанализировав снимок, стало ясно, что фото было сделано в Украине.

После магии монтажа несколько деталей со снимка убрали, а срочников дорисовали к уничтоженной технике. Так киноделы, очевидно, случайно дали понять, что каждый попадающий в военкомат россиянин станет удобрением в украинской земле.

Поскольку к созданию фильма приложило руку российское Министерство культуры, нет сомнения, что россиян хотели поощрить становиться военными и умирать в чужой стране.

Ранее OBOZREVATEL писал, что россияне в очередной раз опозорились и попались на воровстве. Они решили без разрешения перевести известный украинский фильм и залить нелепый результат на пиратские ресурсы.

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