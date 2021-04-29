"Рассказ служанки" 4 сезон: о чем сериал и где смотреть онлайн

В среду, 28 апреля, на стриминговой платформе Hulu состоялась премьера четвертого сезона сериала "Рассказ служанки".

Так, первые три эпизода под названием "Свиньи", "Паслен" и "Перекресток" – уже доступны для просмотра на сервисе, а остальная часть сезона из 10 эпизодов будет выходить еженедельно. Подробней о картине и о том, чего ожидать от новой части – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Картина "Рассказ служанки" – основана на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Действие происходит в вымышленной тоталитарной республике Гилеад. После прихода к власти радикальных христиан общество здесь стало кастовым, а фертильные женщины превратились в служанок, вынашивающих детей для влиятельных Командоров и их бесплодных жен.

Среди таких служанок оказалась Джун Осборн, которая отказывается подчиняться тоталитарным правилам и оказывает сопротивление власти.

В четвертом сезоне сериала на главную героиню Джун устроят настоящую охоту, ведь она устроит побег группы детей в Канаду. Помогать мстительнице будет служанка Джанин и любовник Ник, в то же время Фред Уотерфорд будет пытаться выследить ее и убить. Также женщина будет пытаться вернуть дочь, которую у нее отобрали в прошлом сезоне.

Главные роли в картине сыграли: Элизабет Мосс (Джун Осборн), Джозеф Файнс (Фред Уотерфорд), Ивонн Страховски (Серена Джой Уотерфорд), Алексис Бледел (Гленова), Энн Дауд (тетя Лидия), Макс Мингелла (Ник Блейн), Мадлен Брюэр (Джанин), Самира Уайли (Мойра), Брэдли Уитфорд (командор Джозеф Лоуренс).

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на сервисе Disney+ состоялась премьера первых двух серий американского мини-сериала производства Marvel Studios под названием "ВандаВижен".