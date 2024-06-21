Рассказ о героизме и трагедиях: 7 ноября в прокат выйдет художественный фильм 'Буча'

7 ноября в широкий прокат выходит украинский художественный фильм "Буча", чтобы рассказать миру о героизме и трагедиях, выпавших на долю обычных людей во время российского вторжения в Украину. Лента сосредотачивается на реальных событиях, которые происходили в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области, и рассказывает историю гражданина Казахстана, который получил убежище в Украине в 2019 году и сумел спасти более 200 украинцев с оккупированных территорий.

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В фильме снялись известные украинские актеры, такие как Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Екатерина Олос, Анастасия Нестеренко, Даниэль Салема и многие другие, главную роль сыграл известный польский актер Цезарий Лукашевич. Фильм еще не вышел, но уже вызвал неслыханный интерес среди критиков, которые задавали вопрос – он ко времени, получится ли он правдивым и не ретравматизируются ли украинцы, которые его посмотрят. Режиссером фильма стал Станислав Тиунов, а сценаристом и продюсером Александр Щур.

"На этапе создания экспликации будущей картины я почувствовал, что борьба героев фильма перешла в борьбу со всеми участниками съемочного процесса, а в конце – в борьбу с самими собой. По завершении первого драфта, за два года работы, мой внутренний мир на время опустел, потому что полностью остался в этой картине.

Именно поэтому "Буча" наполняет зрителя эмоциями и ощущениями, которые дарят веру и силы на борьбу", – Станислав Тиунов, режиссер картины.

"Во время работы над фильмом нам очень помогали представители Главного управления разведки МОУ. Они консультировали нас, предоставляли фото и видеоматериалы, ознакомили с текстами перехватов разговоров русских военных, агентурными данными. Все это мы использовали в фильме", – рассказывает Александр Щур, продюсер и сценарист фильма.

Особое внимание авторы уделяли психологическому аспекту, чтобы содержание не ретравматизировало зрителей. Команда старалась не акцентировать внимание на насилии, сохраняя при этом полную картину событий. Это сделало "Бучу" не просто кинопроектом, а монументом мужества, борьбы и надежды.

Алексей Кругляченко, психиатр с 20-летним опытом, консультировавший команду фильма "Буча", подчеркивает важность понимания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), охватывающего целые общины в военное время. ПТСР не ограничивается индивидуальными случаями; он может касаться всей страны, испытывающей постоянное давление и тревогу от военных действий.

Художественное кино, такое как "Буча", играет немаловажную роль в психотерапевтической поддержке. Оно позволяет мягко сближать зрителей с источником их травмы, обеспечивая возможность обработки и переосмысления собственных переживаний. Фильм придает зрителям ощущение надежды и единства, демонстрируя, что, несмотря на тяжелые испытания, исцеление возможно.

На фоне широкомасштабной пропаганды и искажения фактов со стороны российской стороны, "Буча" становится ключевым элементом культурного сопротивления, использующего силу искусства для борьбы за истину. Фильм уже показал свою эффективность в изменении нарративов и формировании общественного мнения за пределами Украины, став важным инструментом в борьбе за правду.

Фильм создан благодаря инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США. Медиапартнер показа фильма – телеканал ICTV2.