Пять знаменитостей, которые располнели и изменились до неузнаваемости. Фото до и после

Лишний вес – проблема, с которой борется большое количество людей, среди которых немало знаменитостей. Причиной набора нежелательных килограммов может быть не только избыток жирной пищи. Часто это связано с психологическими расстройствами, стрессом, гормональными сбоями. Однако, если говорить о звездах, то им приходится нелегко еще и от того, что буквально за каждым их дополнительным сантиметром в объеме следят назойливые папарацци, хейтеры и поклонники.

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OBOZREVATEL собрал истории пяти знаменитостей, которые по разным причинам столкнулись с проблемами резкого набора веса. Некоторым до сих пор не удается принять свое новое тело.

Мэттью Перри

Любимец публики "Чендлер Бинг" уже давно не тот саркастичный весельчак, как в культовом сериале 90-х "Друзья". Впервые фанаты могли заметить, как актер резко и неожиданно поправился как раз во время одного из сезонов телепроекта. Всему виной наркотики и алкоголь, которыми долгое время "увлекался" Перри. Во многом колебания его веса связаны с годами злоупотребления запретными веществами. В последнее время, по словам знаменитости, он чист, однако привести себя в былую форму ему не удается.

Мэрайя Кэри

На ранних этапах своей музыкальной карьеры певица выглядела не так громоздко, как сейчас. Она столкнулась с некоторыми расстройствами пищевого поведения, связанными, в основном, с неурядицами в личной жизни. Время от времени Кэри избавляется от лишнего веса, а затем вновь его набирает, и так по кругу.

Джон Фавро

Знаменитый американский актер и режиссер когда-то обладал отличным спортивным телосложением. Вместе со славой и успехом, благодаря его фильмам "Железный человек", "Книга джунглей" и "Эльф", к знаменитости пришел и лишний вес.

Кили Шей Смит

Американская телеведущая и актриса, а по совместительству супруга "Джеймса Бонда" Пирса Броснана, в 90-х годах была сногсшибательной сексуальной красоткой. Ее приглашали как профессиональную модель на съемки для модных глянцев, но после замужества Смит начала набирать вес. Поклонники предполагают, что в организме звезды произошел сбой после рождения ребенка.

Келли Кларксон

Успешная исполнительница абсолютно гармонично выглядит в своем весе, который начала резко набирать из-за проблем с щитовидной железой. Звезда неоднократно поддавалась критике со стороны прессы и фанов, и не скрывала, что ей было от этого больно. Однако в 2018-м певица и телеведущая проделала невероятную работу и избавилась от 16-ти лишних кило. Она нормализовала питание и практически без физических нагрузок достигла пострясающих результатов. И пускай у Кларксон не такая стройная фигура, как была в начале карьеры, она, повторим сказанное выше, выглядит абсолютно гармонично.

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