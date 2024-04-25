Пять фильмов, события которых продолжаются одну ночь

Ночь – магическое время, за которое может успеть развернуться целая история. И пока мы немного скучаем по свиданиям под звездным небом или ночным приключениям – Обозреватель собрал 5 фильмов, события которых продолжаются одну ночь. Среди них и фильм, который можно посмотреть в кино с 25 апреля, и известная классика.

"Ночные незнакомцы", реж. Алекс Лутц (2023)

Фильм режиссера, который сам же и сыграл главную роль, выходит в украинский прокат через год после премьеры на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Это история о Натали и Эмерике, которые сталкиваются в парижском метро. Может ли громкая ссора в подземке вылиться в пылкую страсть? Их спор в переполненном вагоне обернется спонтанным сексом в фотобудке. Вместе пара проведет безмятежную ночь под французским небом, где они обсуждают свои счастливые воспоминания, прожитые годы, чтобы на рассвете узнать, продолжат ли они путь вместе.

"Виктория", реж. Себастиан Шиппер (2015)

Однажды ночью испанка Виктория знакомится в Берлине с несколькими ребятами. Они предлагают показать ей немецкую столицу такой, какова она на самом деле. Но прогулкой по ночному городу вечеринок дело не ограничивается. Оказывается, новым знакомым Виктории нужно разобраться со старым долгом. Они решают совершить ограбление, а Викторию просят побыть водительницей.

Эта снятая одним кадром фильм рассматривалась для подачи на премию "Оскар-2016" в номинации "лучший фильм на иностранном языке" от Германии, но в этом году проиграла во внутреннем отборе историческому фильму "В лабиринте молчания".

"Соучастник", реж. Майкл Манн (2004)

В этом фильме культового режиссера сыграли Том Круз, Марк Руффало и Джейми Фокс. Это история о таксисте, случайно попавшем в опасную авантюру. Он узнает, что его клиент, попросивший возить его всю ночь – наемный убийца на задании. Макс вынужден потакать капризам Винсента – душегуба, который планирует убить пятерых человек. У водителя осталась одна цель: спасти себя и последнюю жертву.

"Ночь на Земле", реж. Джим Джармуш (1991)

Комедия-антология, созданная режиссером фильма "Выживут только любовники" – это пять историй, которые происходят в течение одной ночи и касаются краткосрочной, но иногда очень близкой связи между водителем такси и пассажиром. Они разворачиваются в пяти городах: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Время – одно и то же, но все позже и позже происходят события из-за смены часовых поясов. Джармуш написал сценарий примерно за восемь дней, и выбор определенных городов в основном базировался на актёрах и актрисах, с которыми он хотел работать. Среди них, например, Вайнона Райдер ("Битлджус" Тима Бертона) или Исаак де Банколе ("Бандерлей" Ларса фон Триера).

"Перед рассветом", реж. Ричард Линклейтер (1995)

Культовая мелодрама еще две части, но начиналось все именно с этой истории случайной встречи в электричке. Молодой американец Джесси направляется в Вену, чтобы оттуда улететь в Америку. Но его планы меняются, когда в поезде он знакомится с милой девушкой Селин, уезжающей в Париж. Человек убеждает свою попутчицу сойти вместе с ним в австрийские столицы, чтобы провести хотя бы одну ночь вместе. Их чувства становятся настолько сильными, что перед рассветом пара договаривается о встрече через полгода. Но суждено ли этому произойти так быстро?