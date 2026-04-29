Превзошел 'Богемную рапсодию' и 'Оппенгеймера': фильм о Майкле Джексоне за первый уикенд в прокате собрал более $200 млн

"Биографическая" лента "Майкл" о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона за первый уикенд проката в мире собрала 217,4 миллиона долларов в мировом прокате. Только кинотеатры США и Канады собрали 97 миллионов долларов на продаже билетов на первый просмотр фильма о Джексоне. А за рубежом лента собрала 120,4 миллиона долларов.

Таким образом создан "рекордный дебют для музыкальных биографических фильмов". И не только для музыкальных – вместе с "Богемной рапсодией" (2018 год), "Майкл" значительно превзошел и "Оппенгеймера" (2023 г.), отмечает Еuronews.

Напомним – основными продюсерами ленты были наследники короля поп-музыки. Именно поэтому фильм получился довольно однобоким и спорным с точки зрения специалистов. Поэтому на "Майкл" обрушилась лавина критики еще до выхода ленты в прокат. Но, как оказывается, производители фильма рассчитывали на это.

"С самого начала все сигналы свидетельствовали о том, что нечто подобное возможно. Мы наблюдали массовую вовлеченность каждого возможного сегмента аудитории, который только можно было определить", – цитирует европейский вещатель Адама Фогельсона, главу кинопроизводителя Lionsgate.

Отзывы о фильме "Майкл" были преимущественно негативными не только среди критиков, отмечает европейский вещатель. Даже некоторые члены семьи Джексонов выступили против него – в частности сестра Майкла Джанет Джексон и его дочь Пэрис, которые назвали ленту "страной фантазий".

Сам вещатель называет фильм "бездрамным, шаблонным и контролируемым наследием для продажи большего количества альбомов".

Да, после завершения съемок значительная часть фильма была переснята и перемонтирована (причем за это заплатили наследники – им это стоило 50 миллионов долларов) – чтобы избавиться от любых упоминаний личности Джордана Чандлера. Именно поэтому режиссер и сценарист переделали ленту так, чтобы завершить ее 1988 годом, то есть до того, как королю поп-музыки были выдвинуты первые обвинения в педофилии.

С момента выхода финальной серии сериала "Теория большого взрыва" прошло семь лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы наконец подготовить к выходу давно обещанный спиноф, который получил название "Стюарт не смог спасти Вселенную".

Ситком, главным героем которого стал второстепенный персонаж оригинального шоу, владелец магазина комиксов Стюарт Блум (которого играет Кевин Сассман), дебютирует уже в этом июле на стриминге HBO Max.

После двух лет ожидания канал HBO наконец-то порадовал фанатов сериала "Дом дракона" трейлером третьего сезона. А также раскрыл дату выхода новых серийприквела "Игры престолов" – сезон стартует 21 июня.

Также OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет третий сезон фэнтези-сериала "Властелин колец: Кольца власти".

