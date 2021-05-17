Представлен проект о детской зависимости и популяризации наркотиков

Общественный деятель Анна Мищенко презентовала социальный проект о том, как современная поп-культура популяризирует запрещенные вещества, почему среди подростков опасные пристрастия – это модно, что делать, если ваш ребенок увлекся легкодоступными наслаждениями.

Во своем втором документальном фильме она обращается к теме детской зависимости и совсем недетских слабостей. Вместе с врачом-психиатром, мамой наркозависимого, популярными артистами и честными подростками, они ищут ответы, делятся собственным опытом, рассказывают непростые истории с очень разными финалами (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

В проекте – десятки героев, недели съемок, пару городов, терабайты памяти и множество интервью со взрослыми и детьми, которые способны изменить чью-то жизнь.

Герои фильма — FACE, Олег Собчук, Олег Псюк, Коля Серьга, Саша Таб, Александр Переверзев, Эмилия Михайлова и другие.