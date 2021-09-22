Появился трейлер нового фильма Педро Альмодовара 'Параллельные матери' с Пенелопой Крус

Появился официальный трейлер к новому фильму Педро Альмодовара "Параллельные матери". Главную роль в нем сыграла лауреатка премии “Оскар” Пенелопа Крус.

Картина открывала 78-ой Венецианский международный кинофестиваль и принесла Крус ее первый Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В украинском прокате картина появятся в этом году, точная дата премьеры будет сообщена отдельно.

"Параллельные матери" – это восьмая работа Альмодовара (седьмая в полном метре) с Пенелопой Крус, которая впервые снялась у режиссера в 1997-м году. В третий раз прославленный сценарист-режиссер пишет главную женскую роль специально для Крус. Также в фильме снялись: Милена Смит, Айтана Санчес-Хихон, Исраэль Элехальде и Росси Де Пальма, которая также в восьмой раз появляется на экране в фильме Педро Альмодовара.

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Синопсис. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис – успешный фотограф, Ана – пока еще студентка. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

Картина высоко отмечена критиками, ее текущий рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 100%:

Times: "От первого кадра до заключительных титров этот фильм – потрясающе изысканный спектакль Пенелопы Крус".

IndieWire: "Параллельные матери" предлагают множество наслаждений для души, одно из которых заключается в том, что поклонники Альмодовара возвращаются в его уютно знакомую среду".

TIME: "Параллельные матери" – картина бесконечной нежности, та редкая ода материнству, которая напоминает, что матери в первую очередь – женщины".

Variety: "Откровенный и серьезный фильм, настолько прямолинейный и эмоционально предельно понятный, что между зрителями и происходящем на экране стирается дистанция".

Hollywood Reporter: "Восхитительно выполненная работа, которая снова с невыразимой красотой демонстрирует: никто не способен использовать выразительную силу цвета и искусства композиции так, как это делает Альмодовар".