Появился трейлер комедии 'Ограбление по-украински'. Видео

Появился официальный трейлер невероятно романтической комедии "Ограбление по-украински" от создателей "Бурштинових копів”. Премьера в украинских кинотеатрах намечена на 31 марта.

Главные роли в новой комедии режиссера Алины Бухтияровой исполнили Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астафьева, Андрей Бурым, Владимир Горянский, Александр Соколов, Яков Кучеревский, Мария Заниборщ, Екатерина Вайвала, Сталина Лагошняк, Сергей Булин, Оксана Борбат, Елена Хохлаткина.

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Сюжет

По сюжету фильма, детский тренер по плаванию Алекс (Остап Халавко) по уши влюбляется в недостижимую красавицу (Даша Астафьева). Для того чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс решается… ограбить банк! И, конечно же, ограбление идет не по плану и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.

“Ограбление по-украински” - проект производства компаний “Медиа Группа Украина”, НЛО TV и “КіноХіт Ю Ей”. Дистрибьютор картины – компания VLG.FILM. Романтическая комедия, которой и ограбление банка по плечу, выходит в украинский прокат с 31 марта 2022 года.