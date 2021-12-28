Появился постер семейной комедии 'Большая Прогулка'

FILM.UA Group и телеканал "Украина" презентовали постер семейной комедии "Большая Прогулка" режиссера Олега Зборовского. Премьера фильма состоится 24 февраля 2022 во всех кинотеатрах Украины.

Сюжет

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - судьба возводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастающий в гротескную "войну" за место под мангал.

Неожиданно появляется и третий претендент — беглец-коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же лужайке и берущий младших детей семей в заложники — он требует вернуть исчезнувшие из тайника деньги.

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Главные роли в фильме сыграли Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко. В ленте появятся звезды футбола - игроки футбольного клуба "Шахтер", вратарь Евгений Коноплянка и капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов. А еще в кадре появится VERKA SERDUCHKA с мамой.

Премьера состоится 24 февраля 2022 года. Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Авторы сценария: Артур Лерман, Вячеслав Островцев, Гарик Бирча.

Продюсеры: Ирина Костюк, Виктория Корогод, Надежда Коротушка, Наталья Стрибук.