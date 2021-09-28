Появился первый трейлер анимационного приключения 'Кролецып и Хомяк Тьмы'. Видео

В сети появился первый трейлер анимационного приключения от создателей "Королевского корги", "Робинзона Крузо" и "Семейки Бигфутов" – "Кролецып и Хомяк Тьмы". В украинских кинотеатрах оно появился в 2022 году.

Ролик доступен на Youtube. Приключенческая комедия создана студиями nWave и Sony Pictures Animation (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Режиссер Бен Стассен, ответственный за такие анимационные картины, как “Королевский корги”, “Бигфут-младший: Стань легендой!”, “Семейка Бигфутов”, “Робинзон Крузо”, в сотрудничестве с аниматорами студии Sony, создал нового героя - Кролецыпа, которого ждут приключения в духе “Индианы Джонса”, “Мумии”, “Лары Крофт” и “Круиза по джунглям”.

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Официальный синопсис:

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт – таинственного Хомяка Тьмы.

Приключенческая анимация “Кролецып и Хомяк Тьмы” появится в украинских кинотеатрах в 2022-м году.