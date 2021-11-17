Появился новый трейлер фильма 'Человек-паук: Нет пути домой': пять скрытых деталей, которые едва заметны

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер американского фильма "Человек-паук: Нет пути домой" от студии Marvel, который завершит трилогию приключений супергероя, сыгравшего Томом Холландом. Зрителям не стали показывать отсылок на участие предыдущих исполнителей роли Питера Паркера (Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра), а также в тизере вовсе "замазали пауков" из других частей.

Соответствующий трейлер был опубликован на YouTube. Всего за пять часов он собрал более 18 млн просмотров, 1,5 млн лайков и сотню тысяч комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В новом видео показали финал второй части, когда Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа (которого сыграл Бенедикт Камбербэтч) скрыть свою личность, после того, как на него обрушилась нежеланная известность. Неудачное заклинание Стрэнджа открыло мультивселенную, откуда появились враги из всех версий "Человека-паука".

Видео дня

И пусть в трейлере не подтвердили появление двух других исполнителей главной роли — Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, внимательные поклонники заметили странную деталь, когда герой Тома Холлонда боролся с тремя злодеями – Электро, Песочным человекм и Ящером.

Во время схватки, Ящер резко откидывает голову, будто его кто-то ударил, однако кроме него в кадре никого не было. В сети предполагают, что его якобы бьет человек-невидимка или сражение происходит "три на три", однако других "пауков" замазали для интриги.

К слову, кроме Тома Холлонда в фильме сыграли Джейкоб Баталон (в роли Неда), Зендая (в роли Мишель Джонс), Бенедикт Камбербэтч (в роли Доктора Стрэнджа).

Среди негативных героев были Доктор Осьминог (его сыграл Альфред Молин), Электро (его сыграл Джейми Фокс), Зелёный гоблин (его сыграл Уиллем Дефо), Песочный человек (его сыграл Томас Хейден Черч) и Ящер (его сыграл Рис Иванс).

Доктор Стрэндж носит ожерелье Око Агамотто, несмотря на то, что он вернул "Камень Бесконечности" в "Мстителях: Финал". Напомним, "Человек-паук: Нет пути домой" разворачивается после событий фильмов "Мстители: Финала" и "Вдали от дома".

В новом трейлере щупальца Дока Ока приобрела другой вид. Они с красно-золотым цветом, который напоминает костюм Железного человека Тони Старка. Пользователи сети предполагают, что Док Ок украдет нанотехнологию Старка, чтобы укрепить себя.

Щит Капитана Америки показали на вершине Статуи Свободы. Его изобразили так, будто Леди Либерти держит этот щит. Это маленькая деталь – еще один способ показать, что Капитан Америка Стив Роджерс (которого сыграл Крис Эванс) продолжает жить, несмотря на то, что ушел в отставку в "Мстителях: Финал".

На ноутбуке Неда все еще висит наклейка-мем "Все в порядке". Отметим, что этот стикер – отсылка к мему про собаку, окруженную пламенем. Она появлялась на компьютере Неда в нескольких фильмах про "Человека-паука".

Новый костюм "Человека-паука" стал черным с золотыми деталями и магическими способностями. Вероятнее всего, в нем есть наручники, которые задействуют магию Доктора Стрэнджа. А также непонятно, что происходит в центре костюма, поскольку если присмотреться, то можно разглядеть двух людей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер фильма ужасов "Морбиус", вглавной роли снялся известный рок-музыкант и актер Джаред Лето.