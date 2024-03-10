Пощечина Уилла Смита, падение Дженнифер Лоуренс и голый гость: громкие скандалы и забавные конфузы 'Оскара' за 95 лет существования премии

"Оскар", несомненно, является одной из самых престижных кинонаград в индустрии. Однако за 95 лет своего существования церемония вручения премии не раз становилась свидетелем громких скандалов и забавных конфузов, навсегда вписавшихся в историю кино.

Можем лишь предположить, что нас ожидает на 96-й церемонии, которая состоится уже в это воскресенье в ночь на 11 марта. А сейчас OBOZ.UA предлагает вспомнить наиболее памятные моменты предыдущих "Оскаров", которые не один день обсуждали киноманы и зрители по всему миру.

Неожиданное появление голого гостя, 1974 год

1974 год ознаменовался для премии "обнаженным" скандалом. Когда продюсер Майкл Филлипс готовился представить номинантов в категории "Лучший фильм", а актриса Элизабет Тейлор должна была объявить победителя, на сцену внезапно выбежал совершенно голый мужчина. Им оказался художник, фотограф и активист движения за права представителей ЛГБТ-сообщества Роберт Опель. Он показал знак мира, а затем исчез, оставив за собой шлейф шока, растерянности и смущения.

Позже было озвучено несколько версий, что хотел сделать Опель своей "голой" акцией. По одной из них фотограф таким образом протестовал против запрета нудистских пляжей. По другой – он хотел показать людям, что не следует стыдиться своего тела.

Кто сказал, что платья только для мужчин? Трей Паркер и Мэтт Стоун эпатировали в 2000 году

Создатели культового мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун – еще те пранкеры. В 2000 году они посетили церемонию вручения "Оскара" в женских платьях. И это были не просто рандомные образы. Это те же платья (или скорее их копии), в которых ранее уже появлялись на публике Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу. Позже мультипликаторы раскрыли, что были "под кайфом", ведь не решились бы выйти на публику в таких аутфитах на трезвую голову.

Падение Дженнифер Лоуренс, 2013 год

В 2013 году Дженнифер Лоуренс была признана лучшей актрисой за роль в фильме "Мой парень – псих". Когда звезда поднималась на сцену за заветной статуэткой, то запуталась в пышной юбке собственного платья от Dior и упала прямо на лестнице. Должны признать, это выглядело довольно грациозно. Самое смешное, что ровно через год Лоуренс снова упала, но уже на красной дорожке премии.

Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип потеряли "Оскар"

Помните, как у Ди Каприо еще не было "Оскара"? Это порождало немало забавных мемов в сети, поэтому когда актер наконец-то его получил в 2016 году за роль в ленте "Выживший", это было одновременно и феерией для фанов Лео и некоторым разочарованием для скептиков, которые не сомневались – статуэтку актеру дали чисто из вежливости. А вот реакция самого Ди Каприо до сих пор вызывает множество вопросов. С одной стороны он искренне ожидал награды, а с другой – потерял ее в тот же день, продемонстрировав таким образом, что она не имеет для него никакого веса и значимости. Актер оставил статуэтку в ресторане после афтепати. Позже ему ее вернули.

Возможно, Ди Каприо просто следовал примеру выдающейся Мэрил Стрип, которая также потеряла один из трех своих "Оскаров". Это была первая статуэтка актрисы в 1980 году за роль в фильме "Крамер против Крамера". Звезда так сильно переволновалась, что оставила награду прямо в туалете. Говорят, коллеги до сих пор вспоминают Стрип этот забавный случай.

Победил не "Ла-Ла-Ленд": конфуз 2017 года

2017 год стал свидетелем одного из самых драматичных моментов в истории "Оскара". Во время оглашения победителя в номинации "Лучший фильм" ведущие перепутали конверты с названиями фильмов. Это привело к объявлению "Ла-Ла-Ленда" победителем вместо "Лунного сияния". Ошибка раскрылась уже после того, как на сцену вышла вся команда "Ла-Ла-Ленда", получила статуэтку и начала произносить речь благодарности. Сложно представить, насколько неудобной эта ситуация показалась для команд обоих фильмов, ведущих, организаторов шоу и всех присутствующих в зале тоже.

"Оскар" в руках Уилла Смита: пощечина 2022 года

Церемония 2022 года стала свидетелем беспрецедентного случая. Актер Уилл Смит, получивший в тот год свою первую золотую статуэтку, буквально за несколько минут до триумфа вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Причиной стала шутка о короткой стрижке жены Смита, которая на тот момент боролась с алопецией – аутоиммунным заболеванием, приводящим к выпадению волос.

Крис Рок сказал: "Джада, я люблю тебя, "Солдат Джейн 2", не могу дождаться, когда увижу его". Уилл Смит после этого стремительно взорвался, подошел к ведущему и ударил его, крикнув: "Держи имя моей жены подальше от своего плохого рта!" Этот эпизод вызвал бурную реакцию во всем мире и разделил мнения публики о поступке Смита. Большинство убеждены, что пощечина была постановкой. Впрочем, действительно ли это так – неизвестно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о кинолентах, имеющих больше шансов на получение статуэтки. Они представлены во многих номинациях, благодаря чему победа минимум в одной из них точно гарантирована.

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