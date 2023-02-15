Подстриглась и сняла очки: как изменилась главная героиня сериала ''Моя улюблена Срашко''. Фото

Украинская актриса родом из Одессы Ирина Поплавская, прославившаяся в 2021 году благодаря главной роли в сериале "Моя улюблена Страшко", после окончания первого сезона прекратила появляться в соцсетях в образе своего персонажа. До этого актриса была вынуждена даже в личный блог публиковать фото со всеми атребутами главной героини, чтобы полностью войти в роль.

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Впрочем, уже многие месяцы подписчики звезды наблюдают за ее внешними изменениями, поэтому в 2023 году, сравнивая "Страшко" и Ирину Поплавскую, трудно догадаться, что это один и тот же человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ради роли в проекте актриса пошла на жертвы. Она покрасилась в натуральный цвет, удалила все старые фото из соцсетей, отказалась от привычного оформления бровей и поставила брекеты. Интересно, но последний пункт Поплавская планировала сделать и сама.

Во время трансляции первого сезона большинство украинцев и не догадывались, как актриса выглядит вне образа, однако впоследствии знаменитость продемонстрировала себя во всей красе.

Судя по актуальным фото украинки, она сделала совсем короткую прическу, а волосы покрасила в русый цвет. От привычных кучеряшек не осталось и следа.

Артистка любит легкий, естественный макияж и перестала фотографироваться в очках. Брекетов на зубах красавицы тоже больше не видно. В настоящее время актриса проживает в Берлине, Германия.

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