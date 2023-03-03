Почему Кэмерон Диас ушла из Голливуда и как изменилась ее внешность с 2000-х. Фото тогда и сейчас

Фильм "Маска" 1994 года с любимцем публики Джимом Керри стал дебютным проектом для тогда еще совсем юной Кэмерон Диас. Девушка, которая делала шаги в модельном бизнесе, пришла на кастинг на роль в комедии по совету одной из сотрудниц модельного агентства, не имея совершенно никакого опыта работы в кино. Но свершилось чудо и Диас получила роль, став в последствии одной из самых популярных актрис нашего времени. Однако в 2015-м звезда решила покинуть Голливуд.

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Это произошло после выхода фильма-мюзикла "Энни", где, по мнению многих кинокритиков, Диас "переиграла до истерии". В том же году актриса выходит замуж за музыканта Бенджи Мэдден, а потому к завершению кинокарьеры подтолкнуло и желание посвятить себя семье. OBOZREVATEL решил показать, как изменилась обладательница самой широкой улыбки в Голливуде за более чем 20 лет.

"Это очень тяжело – быть все время на публике и выставлять себя на всеобщее обозрение. На знаменитостей постоянно направлен огромный поток энергии, и из-за этого начинаешь испытывать прессинг", – объясняла когда-то Диас в интервью Гвинет Пэлтроу свое решение уйти из кино.

Поговаривают, что с 2015 года Кэмерон поступало не одно выгодное предложение от режиссеров, но она их всех отклоняла, несмотря на многомиллионные гонорары. Сама знаменитость в многочисленных интервью признавалась, что ни о чем не жалеет.

Впрочем, у фанатов звезды фильмов "Ангелы Чарли", "Однажды в Вегасе", "Отпуск по обмену" и других появился огромный повод для радости. После более чем восьмилетнего перерыва Диас наконец-то заметили на съемочной площадке. Для возвращения в кино после затяжной паузы актриса выбрала проект от Netflix с довольно символическим названием – "Снова в деле".

Это будет комедийный боевик с Кэмерон Диас в главной роли. Компанию на съемочной площадке ей также составили Том Брэди и Джейми Фокс. Производство кинокартины, режиссером которой стал Сет Гордон, началось в ноябре 2022 года и сейчас находится в активной фазе. Так что можно смело предположить, что уже в конце 2023-го или начале 2024-го мы снова сможем любоваться Диас на больших экранах. Точную дату премьеры "Снова в деле" стриминговая платформа Netflix пока не раскрывает.

Подробностей о сюжете, к сожалению, тоже еще нет. Впрочем, известно, что съемки проходят, в частности, в Лондоне.

Недавно OBOZREVATEL показал, как изменились главные герои комедийной мелодрамы "Красотка" за 33 года. Ричард Гир даже в свои 73 продолжает актерскую карьеру. А Джулия Робертс в 90-х была одной из самых высокооплачиваемых актрис и получала гонорары в размере 25 миллионов долларов.

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