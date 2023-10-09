Почему фильм 'Кормящие деньги' стоит смотреть именно в кинотеатре и чем он запомнится: Сет Роген раскрыл тайны

12 октября фильм "Безумные деньги", снятый на основе реальных событий, стартует в кино. Почему именно его выбрал Роген, и что в этой ленте особенного, он рассказал в интервью.

Кроме актера, есть еще другая звезда – Сет Роген – продюсер и сценарист, возглавивший много заметных проектов. Среди них топовые шоу сервиса Amazon – "Невколупный" и "Хлопаки", а также "Платоническая любовь" от Apple TV+, анимации "Подростки-мутанты ракушки-ниндзя: Погром мутантов" и "Полная расколбаса" и, конечно, фильмы "Супер- перцы" и "Хорошие парни".

Как видим, Роген не тратит свое время на банальные проекты, и "Безумные деньги" стал еще одним далеко не проходным фильмом, в котором снялся актер. Почему "Безумные деньги" стоит смотреть именно в кинотеатре, какие лучшие сцены и чем этот фильм запомнится? Рассказывает Сет Роген в нашем интервью.

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– Вы всегда очень тщательно выбираете проекты. Что вас заинтересовало в фильме "Безумные деньги"?

– Обычно у меня такое правило: я спрашиваю себя, захотел ли бы посмотреть такой фильм. Если я увижу трейлер, он меня заинтересует? В большинстве своем я так и выбираю фильмы, в которых хочу принять участие. Здесь я ответил себе "да", потому что мне очень понравился сюжет.

– Как именно вы попали в проект?

– Все началось с Крейга Гиллеспи. Я был с ним знаком – работал над сериалом "Пэм и Томми". Но еще до того я был его поклонником, а потом мы подружились. Лорен и Ребекка, сценаристки фильма "Безумные деньги", тоже мои давние знакомые, и я всегда хотел с ними поработать. Мне всегда нравилось, как они пишут. Также актерский состав фильма мне очень понравился.

– Вы знали о громком конфликте, связанном с GameStop?

– Я не следил за ситуацией с компанией GameStop. Я слышал о ней, мне что-нибудь случалось в соцсети X (ранее известной, как Twitter), но если вы сейчас попросите меня объяснить все тонкости той ситуации, я вряд ли смогу. Дело в том, что я никогда не вкладывал деньги в акции. Никогда, ни разу в жизни! Я никогда не торговал на фондовом рынке, так же мои родители этого никогда не делали. Поэтому если честно, я мало что в этом понимаю. Но именно фильм помог мне разобраться в этой теме.

– Вы играете Гейба Плоткина. Кто он?

– Мой персонаж – маленький миллиардер в мире крупных миллиардеров. Он вложил кучу денег в шорт акций GameStop. То есть, по сути, поставил на провал компании, чтобы заработать на этом. Но обычные люди нашли способ повысить стоимость компании. Люди начали скупать акции, поэтому стоимость GameStop выросла. Из-за этого такие как Гейб потеряли кучу денег.

– Он реальный человек?

– Да, он вполне реальный человек, так что режиссер хотел, чтобы Гейб выглядел обычным, понятным парнем. Не слишком плохим или коварным. Нашей целью было показать его живым человеком. Должен отметить, я знаю, что персонажи, которых я играю, вызывают симпатию. Я знаю, что нравлюсь зрителям и что они болеют за меня. И, по-моему, это делает подобные роли более интересными. Я прилагаю таким персонажам человечности, но стараюсь не искать в них особой глубины. Я не считаю их глубокими мыслителями, ну, знаете ли, в глобальном, нравственном смысле. Они понимают, что делают плохие вещи, но им плевать. Такие люди просто никогда не задумываются о других.

– Вы знакомы с настоящим Гейбом Плоткиным?

– Нет. Но однажды на вечеринке я вспомнил, что снимаюсь в фильме о GameStop. И один из присутствующих сказал: "О, я дружу с Гейбом Плоткиным". А я ответил: "Его я и играю". Я знаю что Плоткин все еще очень богатый. Об этом можете не беспокоиться. Он ведь работает в системе, построенной специально для таких, как он. Людей, унаследовавших большое состояние. Людей, чья жизнь связана с финансами, с инвестициями, с венчурным капиталом, и чьи друзья занимаются прежним. Такие люди получают всю инсайдерскую информацию, знакомы со всеми влиятельными людьми. Гейбу очень нравится жить в достатке – он имеет сотни миллионов долларов! И так, в фильме он узнает о группе людей, воспользовавшихся соцсетями и интернетом, чтобы сломать эту коррумпированную систему, благодаря которой ему так здорово жилось.

– Вы не сочувствуете своему персонажу?

– Не очень, если честно. Может совсем немного. Никто не хотел бы потерять сотни миллионов. Но когда у тебя после этого остаются еще сотни миллионов, то твои дела не так уж плохи. Но в то же время, таким людям, как Гейб Плоткин, часто приписывают определенное коварство. И да, они совершают плохие поступки. Но что хуже, по-моему, они не всегда об этом даже задумываются. Они обычные семейные люди, зарабатывающие сотни миллионов путем банкротства компаний и на неудачах людей. Вы понимаете, о чем я? И мне это кажется странным с нравственной точки зрения.

– Хотели бы с ним встретиться лично?

– Не знаю, возможно так. Я бы спросил Гейба, как все было. Задал бы несколько общих вопросов, поговорил. Нет ничего, что я очень хотел бы узнать, если честно, но мне было бы интересно послушать его мнение. Да, я бы задал ему несколько вопросов, но если мне скажут: "Смотри, это Гейб Плоткин", не факт, что я бы пошел с ним знакомиться.

– Любимая сцена с вашим участием.

– Когда мы с Ником Офферманом, с которым я уже работал и которого просто обожаю, появляемся вместе в загородном клубе. На нас белая теннисная одежда, мы смотримся безупречно. Что смешно, мы не умеем играть в теннис. Мы оба извлекали уроки для этой сцены. В общем, это был веселый съемочный день. Нам двоим было довольно неловко, но мы все же сняли достаточно материала. В процессе мы яростно насмеялись!

– В фильме много персонажей, которые по сюжету даже не встречались. На площадке все было точно так же?

– Процесс был довольно интересным: каждый был звездой своего маленького фильма. И это было совсем необычно. Когда меня снимали, большую часть времени из актеров там был только я. Я был номером один в своем маленьком съемочном проекте. И я уверен, что когда снимали Пола, он был номер один в своем. Для меня такая работа – новый опыт. В фильме сюжет перескакивает от одного к другому персонажу настолько быстро и органично, что даже я готов поверить, что все происходит одновременно. Но нет, каждого снимали по отдельности. Круто выходит – я разговаривал с другими актерами, и каждый из них чувствовал себя главным героем.

– Почему этот фильм нужно смотреть именно в кинотеатре?

– Смотреть в кинотеатре веселее! Особенно когда в фильме есть энергия, адреналин, юмор, и когда он увлекает. Вообще, любой фильм лучше смотреть в кинотеатре хотя бы из-за того, что вы не будете залипать в телефоны во время просмотра. Думаю, 90% людей дома смотрят кино, листая что-нибудь в смартфоне. А в кинотеатре это запрещено, так что все должны смотреть фильм хотя бы из-за того, что им не на что отвлекаться.