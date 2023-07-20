По мотивам личной истории Янины Соколовой: фильм 'Я, Нина' выйдет в кинотеатрах осенью

7 сентября на большие экраны украинских кинотеатров выйдет картина Марыси Никитюк "Я, Нина". Картина снята по мотивам личной истории телеведущей и журналистки Янины Соколовой, автором идеи фильма, прототипом главной героини, а также одной из продюсерок.

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Главная героиня картины – Нина Сокол, красивая и успешная телеведущая. В ее жизни есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники. В мгновение ока все это разрушает новость о болезни. Именно это препятствие заставит его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.

Представлен официальный постер фильма:

Режиссер фильма Марыся Никитюк, известная своей предыдущей лентой "Когда падают деревья", которая стала участницей Берлинале, и лучшим дебютом 2018 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

В фильме сыграли:

психологиня, блоггер и актриса Ксения Хижняк;

актер Алексей Тритенко ("Мирный-21", "Я работаю на кладбище");

актер Максим Панченко ("Красный. Без линии фронта");

актер Игорь Колтовский ("Плохие дороги", "И будут люди", "Красный").

Мировая премьера картины состоялась на Tallinn Black Nights Film Festival. Также фильм показали на немецком фестивале Filmfest München.

"Я, Нина" стал фильмом-открытием международного кинофестиваля "Николайчук OPEN", на котором состоялась украинская премьера картины. Показ завершился 10-минутными овациями.

Украинское издание "Лирум" описало ленту как "удачный для Никитюк артмейнстримный эксперимент, который однозначно будет интересен широкой аудитории и будет точно вызывать рефлексии после показа". Cineuropa отметила "поразительную профессиональную преданность" главной актрисе.