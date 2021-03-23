Переводимо стрілки годинника: 5 цікавих фільмів про подорож у часі

В останню неділю березня о третій годині ночі українці переведуть стрілки годинника на годину вперед, зробивши "подорож у часі".

Хоча б раз у житті кожен мріяв повернутись у минуле або побачити, що буде далі. Переміщення в часі – одна з улюблених тем кінематографу. OBOZREVATEL зібрав 5 фільмів і серіалів про такі мандрівки.

"Прибульці з минулого" – 2019 рік

Серіал від HBO Europe показує аномалію, як у сучасний світ приходять люди з минулого. Прибульці повернулися з різних історичних епох – палеоліту, Середньовіччя і XIX століття. Одні не хочуть пізнавати нові технології, а інші прекрасно адаптуються. Стрічка починається з розслідування смерті жінки, яка нещодавно прибула з періоду вікінгів.

"Вік Адалін" – 2015 рік

У центрі сюжету – Адалін, яка народилася 1908 року й жила, як звичайна дівчина, поки не потрапила в страшну аварію. Після травм героїня зрозуміла, що перестала старіти. Жінка живе вже сто років і завжди перебуває в пошуках кохання. Згодом вона все ж зустрічає справжнього чоловіка, заради якого готова стати смертною і постаріти.

"Помилка часу" – 2014 рік

Фільм про людей, які мали змогу виправляти помилки, отримуючи послання з майбутнього. Герої знаходять у сусідській квартирі прилад, який показує знімки, зроблені наступної доби. Друзі мають унікальну можливість випереджати всі погані події. Однак за це потрібно платити, на кону буде життя молодих людей.

"Інтерстеллар" – 2014 рік

Наукову фантастику "Інтерстеллар" режисера Крістофера Нолана ви захочете переглянути кілька разів. Постійні посухи та катаклізми спонукають людей шукати способи виживання. Герої вирішили переселитись на іншу планету. Вони прагнуть знайти ідеальне місце для життя, відправивши дослідників, які роблять усе, щоб врятувати людство. У стрічці не обійшлося без мандрівок у часі та між галактиками.

"Назад у майбутнє" – 1985 рік

Напевно, кожен із нас знає науково-фантастичну комедію "Назад у майбутнє". Стрічка стала справжньою революцією свого часу. Чого тільки варта поява нового дизайну Pepsi. Сцена замовлення онлайн здавалася настільки дивовижною, що глядачі досі згадують у соцмережах цей епізод.

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