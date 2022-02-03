Опубликованы тизеры самых громких премьер Netflix 2022 года
Сегодня, 3 февраля, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер с самыми долгожданными кинопремьерами 2022 года. Еженедельно на сайте будет появляться новый фильм, который подписчики платформы посмотрят первыми.
В списке главных кинокартин этого года оказались триллер "Серый человек" с Райаном Гослингом, боевик "Мать" с Дженнифер Лопес, "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, "Имя наше – Адам" с Райаном Рейнольдсом и многие другие. Ролик с предстоящими новинками появился на YouTube-канале Netflix.
"В этом году вселенная Netflix Film расширяется за счет совершенно новых комедий, боевиков, детективов, драм, сиквелов и многого другого… каждую неделю. От смеха и слез до душераздирающего, вызывающего выброс адреналина, напряженного ожидания – найдется фильм для любого настроения. Так что выключите свет и включите Netflix, потому что здесь каждая ночь – ночь кино", – гласит сообщение под видео.
Всего в трехминутный ролик с анонсами попало 28 главных кинопремьер:
1. "Любовь к Рождеству"
2. "Пиноккио"
3. "Мать"
4. "Дневная смена"
5. "Страна снов"
6. "Побег из Спайдерхэд"
7. "Имя наше – Адам"
8. "Добрый медбрат"
9. "Мадэя: Возвращение"
10. "Буу!"
11. "Они клонировали Тайрона"
12. "Вы же люди"
13. "Картер"
14. "Энола Холмс 2"
15. "Высокая Джоди 2"
16. "Конец пути"
17. "Хасл"
18. "История призрака"
19. "Уэнделл и Уайлд"
20. "Серый человек"
21. "Не вини карму"
22. "Мое время"
23. "Счастливые девочки не умирают"
24. "Школа добра и зла"
25. "Захват"
26. "Достать ножи 2"
27. "Материнская любовь"
28. "Морской зверь"
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Warner Bros. опубликовали третий трейлер блокбастера Мэтта Ривза "Бэтмен". Создатели фильма показали Роберта Паттинсона в главной роли.