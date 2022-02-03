Опубликованы тизеры самых громких премьер Netflix 2022 года

Анна Кравчук
Кино
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Опубликованы тизеры самых громких премьер Netflix 2022 года

Сегодня, 3 февраля, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер с самыми долгожданными кинопремьерами 2022 года. Еженедельно на сайте будет появляться новый фильм, который подписчики платформы посмотрят первыми.

В списке главных кинокартин этого года оказались триллер "Серый человек" с Райаном Гослингом, боевик "Мать" с Дженнифер Лопес, "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, "Имя наше – Адам" с Райаном Рейнольдсом и многие другие. Ролик с предстоящими новинками появился на YouTube-канале Netflix.

"В этом году вселенная Netflix Film расширяется за счет совершенно новых комедий, боевиков, детективов, драм, сиквелов и многого другого… каждую неделю. От смеха и слез до душераздирающего, вызывающего выброс адреналина, напряженного ожидания – найдется фильм для любого настроения. Так что выключите свет и включите Netflix, потому что здесь каждая ночь – ночь кино", – гласит сообщение под видео.

Видео дня

Всего в трехминутный ролик с анонсами попало 28 главных кинопремьер:

1. "Любовь к Рождеству"

2. "Пиноккио"

3. "Мать"

"Мать"

4. "Дневная смена"

5. "Страна снов"

6. "Побег из Спайдерхэд"

7. "Имя наше – Адам"

"Имя наше – Адам"

8. "Добрый медбрат"

9. "Мадэя: Возвращение"

10. "Буу!"

"Буу!"

11. "Они клонировали Тайрона"

12. "Вы же люди"

"Вы же люди"

13. "Картер"

14. "Энола Холмс 2"

"Энола Холмс 2"

15. "Высокая Джоди 2"

16. "Конец пути"

17. "Хасл"

"Хасл"

18. "История призрака"

19. "Уэнделл и Уайлд"

20. "Серый человек"

"Серый человек"

21. "Не вини карму"

22. "Мое время"

"Мое время"

23. "Счастливые девочки не умирают"

24. "Школа добра и зла"

"Школа добра и зла"

25. "Захват"

26. "Достать ножи 2"

"Достать ножи 2"

27. "Материнская любовь"

28. "Морской зверь"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Warner Bros. опубликовали третий трейлер блокбастера Мэтта Ривза "Бэтмен". Создатели фильма показали Роберта Паттинсона в главной роли.

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