Опубликованы тизеры самых громких премьер Netflix 2022 года

Сегодня, 3 февраля, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер с самыми долгожданными кинопремьерами 2022 года. Еженедельно на сайте будет появляться новый фильм, который подписчики платформы посмотрят первыми.

В списке главных кинокартин этого года оказались триллер "Серый человек" с Райаном Гослингом, боевик "Мать" с Дженнифер Лопес, "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, "Имя наше – Адам" с Райаном Рейнольдсом и многие другие. Ролик с предстоящими новинками появился на YouTube-канале Netflix.

"В этом году вселенная Netflix Film расширяется за счет совершенно новых комедий, боевиков, детективов, драм, сиквелов и многого другого… каждую неделю. От смеха и слез до душераздирающего, вызывающего выброс адреналина, напряженного ожидания – найдется фильм для любого настроения. Так что выключите свет и включите Netflix, потому что здесь каждая ночь – ночь кино", – гласит сообщение под видео.

Видео дня

Всего в трехминутный ролик с анонсами попало 28 главных кинопремьер:

1. "Любовь к Рождеству"

2. "Пиноккио"

3. "Мать"

4. "Дневная смена"

5. "Страна снов"

6. "Побег из Спайдерхэд"

7. "Имя наше – Адам"

8. "Добрый медбрат"

9. "Мадэя: Возвращение"

10. "Буу!"

11. "Они клонировали Тайрона"

12. "Вы же люди"

13. "Картер"

14. "Энола Холмс 2"

15. "Высокая Джоди 2"

16. "Конец пути"

17. "Хасл"

18. "История призрака"

19. "Уэнделл и Уайлд"

20. "Серый человек"

21. "Не вини карму"

22. "Мое время"

23. "Счастливые девочки не умирают"

24. "Школа добра и зла"

25. "Захват"

26. "Достать ножи 2"

27. "Материнская любовь"

28. "Морской зверь"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Warner Bros. опубликовали третий трейлер блокбастера Мэтта Ривза "Бэтмен". Создатели фильма показали Роберта Паттинсона в главной роли.