Вышел новый отрывок 'Бэтмена' с Робертом Паттинсоном

Компания Warner Bros. опубликовали третий трейлер блокбастера Мета Ривза "Бэтмен", который ранее "сливали" в сеть. В нем показали Роберта Паттинсона, пришедшего на похороны мэра Готема Дона, куда неожиданно въехал автомобиль с посланием главному герою.

Отрывок из кинокартины показали на официальном YouTube канале Warner Bros. Ранее создатели "Бэтмена" уже выкладывали два других видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет фильма традиционно разворачиваеться вокруг Бэтмена, который будет бороться с беззаконием, коррупцией и главным злодеем в Готем-сити – Загадчиком.

Видео дня

В частности, в новом тизере супергерой также встречается взглядом со своим врагом перед тем, как в толпу ворвалось авто с заложником и взрывчаткой. На водителе была записка: "Для Бэтмена".

Отметим, что 22 января фрагмент появился в Twitter- аккаунте пользователя cravemedia_, который получил его из неизвестных источников.

Главную роль исполнил звезда "Сумерек" Робер Паттинсон. Среди звездного каста зрители также увидят Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Пола Дано, Энди Серкиса, Колина Фаррелла, Джеффри Райта и других.

Режиссер Мэтт Ривз в одном из интервью рассказывал, что частично "писал" Бэтмена из фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна. При написании первого акта фильма он слушал трек группы Something in the Way, который и появился в первом тизере.

Фанаты культовой истории смогут посмотреть ее в кинотеатре уже 4 марта 2022, говорится в подписи к ролику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Netflix опубликовал первые кадры со съемок 2 сезона костюмированного сериала "Бриджертоны". Известно, что зрителей ждет 10 новых серий.